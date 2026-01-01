Friday Night: Telliodora
Friday Night: Telliodora

Возраст 12+
О концерте

Вечер соула и фанк-музыки с Telliodora

В рамках особого музыкального вечера, погружаемся в атмосферу концертов соул-див XX века. Публику ожидает незабываемая программа, насыщенная яркими музыкальными стилями: соул, фанк, нео-соул, R&B и джаз. Вечер станет настоящим праздником для любителей музыкального искусства, в нем будут представлены как авторские композиции, так и неувядающие хиты в свежих аранжировках.

Главная звезда вечера

Фронт-леди события, Telliodora (в миру Александра Черноусова), — автор-исполнитель международного уровня, известная своим мощным вокалом и харизмой. Она является участницей официального британского трибьют-шоу «The Pink Floyd Show UK», а также активно выступает на сценах России и Великобритании.

Успехи и достижения

Александра принимала участие в популярном шоу «Песни на ТНТ» и выступала на престижных площадках Москвы, таких как «Крокус Сити Холл», «Вегас Сити Холл», «Олимпийский», Ледовый дворец ВТБ и Кремлевский Концертный Зал. Более того, она записала авторский альбом в одной из топ-студий Лондона, сотрудничая с легендарными британскими музыкантами.

Состав выступления

На сцену выйдет Telliodora (вокал) в сопровождении инструментального коллектива, точный состав которого будет объявлен позже. Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в мир соул-музыки с невероятным исполнением Александры Черноусовой.

Апрель
24 апреля пятница
22:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

