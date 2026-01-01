Friday Night: Сергей Ручкин и Бэнд

Энергия соула: концерт Сергея Ручкина

Группа Сергея Ручкина подарит зрителям яркий вечер, исполняя легендарные хиты соула и ритм-энд-блюза в электрической, почти рокерской интерпретации. В программе можно будет услышать любимые композиции таких артистов, как Майкл Макдональд, Джордж Бенсон, Эл Джон, Джеймс Инграм и многих других корифеев жанра.

О Сергее Ручкине

Сергей Ручкин — это не только талантливый вокалист, но и умелый интерпретатор разнообразного репертуара. Его исполнительская техника и природные вокальные данные позволяют ему охватывать широкую гамму музыкальных стилей.

В 2013 году Сергей стало известен в Украине, когда он принял участие в шоу «Голос». На «слепых» прослушиваниях он исполнил песню «Just Once», оригинально звучащую в исполнении Джеймса Инграм. Это выступление привлекло внимание трёх наставников: Александра Пономарёва, Олега Скрипки и Святослава Вакарчука из группы «Океан Эльзы». Сергей достиг полуфинала конкурса.

Не менее успешным было его участие в российском «Голосе 5» в 2016 году, когда он исполнил знаменитую «Can You Feel The Love Tonight». Это выступление впечатлило Леонида Агутина, который заметил: «Вообще круто! Как Элтон Джон, только круче!»

Состав группы

На сцене с Сергеем Ручкиным выступят:

Олег Кустов — гитара, бэк-вокал

Эдуард Манвелян — клавишные

Дмитрий Трухачёв — бас-гитара

Леонид Хайкин — ударные

Сейчас Сергей живет в Москве и активно выступает с собственным проектом «Сергей Ручкин & Бэнд», представляя энергичную программу известных хитов на столичных площадках. Не упустите возможность оценить его талант и зарядиться позитивной энергией во время этого невероятного концерта!