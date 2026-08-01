Friday Night: Сергей Ручкин и Бэнд

Энергия соула и ритм-энд-блюза с Сергеем Ручкиным

Сегодня вечером на сцене вас ждет незабываемый концерт группы Сергея Ручкина. В исполнении коллектива прозвучат любимые хиты Майкла Макдональда, Джорджа Бенсона, Эла Джерро, Элтона Джона, Джеймса Инграма и других корифеев жанра. Подготовьтесь к энергичной, почти рокерской обработке классики соула и ритм-энд-блюза!

О Сергее Ручкине

Сергей Ручкин — талантливый вокалист, который обладает уникальными вокальными данными и исполнительской техникой. В 2013 году он принял участие в украинской версии ТВ-шоу «Голос», где на «слепых» прослушиваниях исполнил песню «Just Once» из репертуара Джеймса Инграма. Это выступление привлекло внимание трех наставников: Александра Пономарёва, Олега Скрипки и Святослава Вакарчука из «Океана Эльзы». Сергей дошёл до полуфинала, став ярким участником шоу.

В 2016 году на российском «Голосе 5» он исполнил знаменитую «Can You Feel The Love Tonight», что произвело фурор у Леонида Агутина, который отметил: «Вообще круто! Как Элтон Джон, только круче!»

Музыканты на сцене

В нынешнем составе группы Сергей Ручкин выступит вместе с:

Олегом Кустовым (гитара, бэк-вокал)

Эдуардом Манвелян (клавишные)

Дмитрием Трухачёвым (бас-гитара)

Леонидом Хайкиным (ударные)

Собственный проект и новые горизонты

В 2017 году Сергей стал солистом Эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Балина. В настоящее время он живет в Москве и активно выступает на столичных площадках с собственным проектом «Сергей Ручкин & Бэнд», который предлагает зрителям яркую и энергичную программу известных хитов.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой настоящего соула! Ждем вас на концерте!