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Friday Night: Сергей Ручкин и Бэнд
Билеты от 1000₽
Киноафиша Friday Night: Сергей Ручкин и Бэнд

Friday Night: Сергей Ручкин и Бэнд

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Энергия соула и ритм-энд-блюза с Сергеем Ручкиным

Сегодня вечером на сцене вас ждет незабываемый концерт группы Сергея Ручкина. В исполнении коллектива прозвучат любимые хиты Майкла Макдональда, Джорджа Бенсона, Эла Джерро, Элтона Джона, Джеймса Инграма и других корифеев жанра. Подготовьтесь к энергичной, почти рокерской обработке классики соула и ритм-энд-блюза!

О Сергее Ручкине

Сергей Ручкин — талантливый вокалист, который обладает уникальными вокальными данными и исполнительской техникой. В 2013 году он принял участие в украинской версии ТВ-шоу «Голос», где на «слепых» прослушиваниях исполнил песню «Just Once» из репертуара Джеймса Инграма. Это выступление привлекло внимание трех наставников: Александра Пономарёва, Олега Скрипки и Святослава Вакарчука из «Океана Эльзы». Сергей дошёл до полуфинала, став ярким участником шоу.

В 2016 году на российском «Голосе 5» он исполнил знаменитую «Can You Feel The Love Tonight», что произвело фурор у Леонида Агутина, который отметил: «Вообще круто! Как Элтон Джон, только круче!»

Музыканты на сцене

В нынешнем составе группы Сергей Ручкин выступит вместе с:

  • Олегом Кустовым (гитара, бэк-вокал)
  • Эдуардом Манвелян (клавишные)
  • Дмитрием Трухачёвым (бас-гитара)
  • Леонидом Хайкиным (ударные)

Собственный проект и новые горизонты

В 2017 году Сергей стал солистом Эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Балина. В настоящее время он живет в Москве и активно выступает на столичных площадках с собственным проектом «Сергей Ручкин & Бэнд», который предлагает зрителям яркую и энергичную программу известных хитов.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой настоящего соула! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Friday Night: Сергей Ручкин и Бэнд

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Август
Сентябрь
21 августа пятница
22:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽
25 сентября пятница
22:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

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