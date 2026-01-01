Friday Night: Nash Albert

Концерт Нэша: мелодичный гитарный рок в центре Москвы

Nash Albert, известный как фронтмен и создатель группы «Blast Unit Moscow», продолжает удивлять своих поклонников на инди-сцене. Британский музыкальный журнал «NME» однажды назвал его «крёстным отцом российского альтернативного рока». На предстоящем концерте в Москве зрители смогут насладиться мелодичным гитарным роком, включая уже известные композиции и новые треки из недавнего альбома.

Музыкальный путь Нэша

Нэш — певец, музыкант, гитарист и поэт грузинского происхождения. Его музыкальная карьера началась в США, где он прожил пять лет с 1991 по 1996 год. После возвращения в Москву, Нэш создал группу «Blast», которая позже стала известна как «Blast Unit Moscow». Первый альбом группы, «Pigs Can Fly», принес им известность и контракт с британским рекорд-лейблом «Ghost Records».

Выступления и достижения

Группа быстро завоевала популярность, проводя регулярные туры по России и Англии, а также участвуя в престижных фестивалях. Продюсированием группы занимался Марк Толли, ранее работавший с легендарными «The Stone Roses». В 2003 году Нэш и его команда открывали концерты таких звезд, как «Blur» в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2006-м — «HIM» перед многотысячной аудиторией.

В 2005 году вышел альбом «F**k The Industry», который стал одним из самых ротируемых на радио. Нэш также является создателем музыкального фестиваля «Blastfest», который принимал известных исполнителей, таких как «Suede» и «Bloc Party».

Сольная карьера

2014 год стал поворотным моментом, когда группа выпустила свой самый успешный альбом — «Krisis Of Genre», над которым работал Martin “Youth” Glover. Тогда Нэш решил начать сольную карьеру. Летом 2015 года в Ливерпуле он записал альбом «Rude Beggar», продюсером которого стал Йэн МакНабб.

Работа над новым материалом началась в 2017 году, а первый сингл «Better Home & Sunrise» был мастеринговым Бобом Людвигом, обладателем награды «Грэмми».

Музыканты проекта

На сцену с Нэшем выйдут: Nash (гитара, вокал), Александр Торопкин (ударные), Дмитрий Честных (бас-гитара, вокал) и Сергей Виноградов (соло-гитара, вокал).

Не упустите возможность увидеть этот удивительный концерт и насладиться живой музыкой настоящих мастеров!