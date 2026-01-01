Friday Night: Мишурис Блюз Бэнд
12+
О концерте

Забойный ритм блюз от Mishouris Blues Band

В Чикаго 50-х годов ритм-н-блюз наполнял каждый угол. С тех пор блюзовые традиции стали основой для многих современных музыкальных жанров, но аутентичные блюз-бэнды, которые действительно передают атмосферу той старой Америки, практически исчезли. Одним из немногих оставшихся является Mishouris Blues Band.

В репертуаре группы — неподражаемая "чёрная" классика Чикаго и Миссисипи 30-60-х годов. Зрителей ждёт спектр музыкальных стилей: от элегантного свинга до мощного новоорлеанского ритм-н-блюза. В исполнении ансамбля прозвучат классические произведения таких мастеров, как Мадди Уотерс, Би Би Кинг, Рэй Чарлз, Хаулин Вулф, Уилли Диксон, а также собственные композиции, выполненные в той же стилистике.

Лидером коллектива является Михаил Мишурис — один из самых известных российских музыкантов, продолжателей чикагской и новоорлеанской школы блюза, соул и фанка. Михаил прошёл школу вокала непосредственно в Чикаго, выступая на сцене легендарного клуба Buddy Guy's Legends.

Профессор Майкл Урбан, автор американского издания о российском блюзе Russia Gets The Blues, называет Мишуриса одним из лучших российских блюзовых певцов. Его мощный баритон и обаяние завораживают зрителей, и не оставляют равнодушными никого.

Mishouris Blues Band выступает в различных составах, каждый из которых становится ярким явлением на отечественной блюзовой сцене. На сцену выйдут:

  • Михаил Мишурис — гитара, вокал
  • Алексей Фетисов — бас-гитара
  • Евгений Бобров — ударные
  • Николай Добкин — фортепиано
  • Александр Гуреев — саксофон

Июнь
19 июня пятница
22:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽
25 июня четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1500 ₽

