Friday Night: Мишурис Блюз Бэнд

Забойный ритм блюз от Mishouris Blues Band

В Чикаго 50-х годов ритм-н-блюз наполнял каждый угол. С тех пор блюзовые традиции стали основой для многих современных музыкальных жанров, но аутентичные блюз-бэнды, которые действительно передают атмосферу той старой Америки, практически исчезли. Одним из немногих оставшихся является Mishouris Blues Band.

В репертуаре группы — неподражаемая "чёрная" классика Чикаго и Миссисипи 30-60-х годов. Зрителей ждёт спектр музыкальных стилей: от элегантного свинга до мощного новоорлеанского ритм-н-блюза. В исполнении ансамбля прозвучат классические произведения таких мастеров, как Мадди Уотерс, Би Би Кинг, Рэй Чарлз, Хаулин Вулф, Уилли Диксон, а также собственные композиции, выполненные в той же стилистике.

Лидером коллектива является Михаил Мишурис — один из самых известных российских музыкантов, продолжателей чикагской и новоорлеанской школы блюза, соул и фанка. Михаил прошёл школу вокала непосредственно в Чикаго, выступая на сцене легендарного клуба Buddy Guy's Legends.

Профессор Майкл Урбан, автор американского издания о российском блюзе Russia Gets The Blues, называет Мишуриса одним из лучших российских блюзовых певцов. Его мощный баритон и обаяние завораживают зрителей, и не оставляют равнодушными никого.

Mishouris Blues Band выступает в различных составах, каждый из которых становится ярким явлением на отечественной блюзовой сцене. На сцену выйдут: