Friday Night: Mishouris Blues Band

Забавный мир блюза с Mishouris Blues Band

В Чикаго 50-х годов ритм-н-блюз звучал на каждом углу. Эти традиции стали основой большинства современных музыкальных жанров по всему миру. Однако сегодня практически не осталось аутентичных блюз-бэндов, которые смогли бы передать ту неповторимую атмосферу старой Америки. Mishouris Blues Band — яркая команда, представляющая собой одно из немногих ценностей в этом жанре.

Звучание и репертуар

В репертуаре группы — неподражаемая «чёрная» классика Чикаго и Миссисипи 30-60-х годов. Здесь можно услышать как элегантный свинг, так и напористый новоорлеанский ритм-н-блюз. Также в программу включены классические произведения таких великих музыкантов, как Мадди Уотерс, Би Би Кинг, Рэй Чарлз, Хаулин Вулф и Уилли Диксон, наряду с оригинальными композициями группы.

Лидер коллектива

Лидер группы Михаил Мишурис — один из самых известных музыкантов-последователей чикагской и новоорлеанской музыкальной школы блюза, соула и фанка. Его исполнительская карьера началась непосредственно в Чикаго, блюзовой столице мира, где он выступал в легендарном клубе «Buddy Guy's Legends». Профессор Майкл Урбан, автор известного американского издания о российском блюзе «Russia Gets The Blues», называет Мишуриса лучшим российским блюзовым певцом.

Уникальный голос и обаяние

Мощный баритон Михаила, в котором многим трудно поверить, что за ним стоит белокожий человек, и его обаяние не оставляют никого равнодушным. Мишурис выступает с собственными составами в различных форматах, и каждый из них становится ярким событием на отечественной блюзовой сцене.

Состав группы

На сцену группы выйдут:

Михаил Мишурис — гитара, вокал

Алексей Фетисов — бас-гитара

Евгений Бобров — ударные

Николай Добкин — фортепиано

Александр Гуреев — саксофон

Не упустите возможность погрузиться в мир настоящего блюза с Mishouris Blues Band!