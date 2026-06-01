Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Friday Night: Jazzplay & Саша Магерова
Билеты от 1500₽
Киноафиша Friday Night: Jazzplay & Саша Магерова

Friday Night: Jazzplay & Саша Магерова

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Ночной концерт JazzPlay: магия джаза и яркие эмоции

В программе ночного концерта «JazzPlay» — образцово-хрестоматийного джазового ансамбля, который порадует слушателей захватывающей музыкой последних десятилетий. Концерт обещает стать уникальным пространством, где ячейки ритм-секции, солирующий саксофон и красивый женский вокал объединяются в гармоничное звучание разнообразных жанров.

Настроение, стиль и атмосфера

«JazzPlay» — это не просто музыкальный проект, а целая атмосфера. Уникальные аранжировки известных мелодий, дополненные летящими импровизациями, создают эмоциональный накал, который растёт от пьесы к пьесе. Джаз в исполнении ансамбля несёт в себе внутреннее богатство, изобретательность и достоинство, отражая кредо группы: «JazzPlay» — это ещё и созвучное «just play!»: просто играй и общайся с публикой, будь чутким к её настроениям.

Саша Магерова и ее творческий путь

Вместе с квартетом на сцену выйдет известная московская певица Саша Магерова. Она — одна из самых искренних и проникновенных вокалисток на российской сцене. Получив классическое образование в музыкальном училище в Мурманске, Саша завершила обучение на факультете эстрадно-джазового пения Государственной Классической Академии им. Маймонида.

Саша принимала участие в многочисленных джазовых фестивалях, включая московскую «Усадьбу Jazz» и норвежские «Nordlys» и «Varangerfestivalen». Неоднократно становясь лауреатом всероссийских и международных конкурсов, она также участвовала в отборе на «Евровидение» от России.

Музыкальная палитра

Основой творчества Саши Магеровой является уникальное смешение фанка, соула, блюза и джаза. Все эти жанры имеют общие корни, которые певица чувствует особенно тонко. Многие зарубежные вокалисты, такие как Майя Азусена и Грегори Портер, с восторгом отзывались о её музыке, услышав её во время своих визитов в Россию.

Заслуженные музыканты на сцене

На сцене также выступят:

  • Саша Магерова — вокал
  • Роман Нетёсов — саксофон
  • Владислав Гафиятов — клавишные
  • Марат Гафиятов — бас-гитара
  • Алексей Денисов — ударные

Присоединяйтесь к нам на «JazzPlay», чтобы насладиться магией джаза и живым музыкальным взаимодействием, которое подарит множество ярких эмоций!

Купить билет на концерт Friday Night: Jazzplay & Саша Магерова

Помощь с билетами
Июнь
26 июня пятница
22:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Вольный Путь
6+
Фолк Акустика

Вольный Путь

19 июля в 19:00 Glastonberry
от 800 ₽
Органные вечера в Кусково. Сон в летний день (виола да гамба и орган)
6+
Классическая музыка

Органные вечера в Кусково. Сон в летний день (виола да гамба и орган)

19 августа в 19:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 550 ₽
Тенора XXI века. "Есть только миг". Песни А. Зацепина
6+
Эстрада

Тенора XXI века. "Есть только миг". Песни А. Зацепина

15 октября в 19:00 Дом музыки
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше