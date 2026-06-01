Friday Night: Jazzplay & Саша Магерова

Ночной концерт JazzPlay: магия джаза и яркие эмоции

В программе ночного концерта «JazzPlay» — образцово-хрестоматийного джазового ансамбля, который порадует слушателей захватывающей музыкой последних десятилетий. Концерт обещает стать уникальным пространством, где ячейки ритм-секции, солирующий саксофон и красивый женский вокал объединяются в гармоничное звучание разнообразных жанров.

Настроение, стиль и атмосфера

«JazzPlay» — это не просто музыкальный проект, а целая атмосфера. Уникальные аранжировки известных мелодий, дополненные летящими импровизациями, создают эмоциональный накал, который растёт от пьесы к пьесе. Джаз в исполнении ансамбля несёт в себе внутреннее богатство, изобретательность и достоинство, отражая кредо группы: «JazzPlay» — это ещё и созвучное «just play!»: просто играй и общайся с публикой, будь чутким к её настроениям.

Саша Магерова и ее творческий путь

Вместе с квартетом на сцену выйдет известная московская певица Саша Магерова. Она — одна из самых искренних и проникновенных вокалисток на российской сцене. Получив классическое образование в музыкальном училище в Мурманске, Саша завершила обучение на факультете эстрадно-джазового пения Государственной Классической Академии им. Маймонида.

Саша принимала участие в многочисленных джазовых фестивалях, включая московскую «Усадьбу Jazz» и норвежские «Nordlys» и «Varangerfestivalen». Неоднократно становясь лауреатом всероссийских и международных конкурсов, она также участвовала в отборе на «Евровидение» от России.

Музыкальная палитра

Основой творчества Саши Магеровой является уникальное смешение фанка, соула, блюза и джаза. Все эти жанры имеют общие корни, которые певица чувствует особенно тонко. Многие зарубежные вокалисты, такие как Майя Азусена и Грегори Портер, с восторгом отзывались о её музыке, услышав её во время своих визитов в Россию.

Заслуженные музыканты на сцене

На сцене также выступят:

Саша Магерова — вокал

— вокал Роман Нетёсов — саксофон

— саксофон Владислав Гафиятов — клавишные

— клавишные Марат Гафиятов — бас-гитара

— бас-гитара Алексей Денисов — ударные

Присоединяйтесь к нам на «JazzPlay», чтобы насладиться магией джаза и живым музыкальным взаимодействием, которое подарит множество ярких эмоций!