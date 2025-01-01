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Фрида
Киноафиша Фрида

Спектакль Фрида

Постановка
Большой театр кукол 12+
Продолжительность 45 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о великой художнице

Спектакль Надежды Мошкиной, созданный в рамках лаборатории молодых режиссеров "БТК-ЛАБ", посвящен мексиканской художнице и графику Фриде Кало. Это произведение углубляется в жизнь и творчество одной из самых ярких фигур в искусстве XX века.

Автопортрет как основа творчества Фриды Кало

Фрида Кало начала свой путь с автопортрета, который стал ключевым элементом её творчества. Как сама она говорила: «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и являюсь той темой, которую знаю лучше всего». Эта идея пронизывает её работы, наполненные личными переживаниями и эмоциональными травмами.

Травмы и личные испытания Фриды

В спектакле исследуются темы, связанные с болезнями и травмами, преследовавшими Кало на протяжении всей жизни. Каждая деталь её произведений, от фона до фигур, несет в себе глубокий смысл и отражает её сложную судьбу.

Женская сила и преодоление

Фрида Кало – яркий пример силы и стойкости. Спектакль показывает, как невероятные испытания и трудности могут стать катализатором для достижения своей истинной сущности и раскрытия внутреннего потенциала.

Режиссер
Надежда Мошкина
В ролях
Наталья Сизова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Фрида Фрида Фрида Фрида Фрида

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