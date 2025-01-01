Меню
Фрида
Киноафиша Фрида

Спектакль Фрида

О спектакле

Спектакль-лекция о художнице Фриде Кало

Приглашаем вас на уникальный спектакль-лекцию, который откроет настоящую Фриду Кало — не ту, что попала в тренды социальных сетей, а женщину, которая преодолела много трудностей. Эта лекция познакомит вас с жизнью великой мексиканской художницы, которой ампутировали ногу, страдавшей от боли, но также любившей и создававшей великолепные произведения искусства.

Фрида Кало объединила сюрреализм и традиционное мексиканское искусство. Она покорила Нью-Йорк, но не только своим творчеством, а и характером — запоминающимся примером сильной женщины, которая боролась за свои идеалы. Вы узнаете, как её личная история переплеталась с её искусством и как каждое полотно несёт в себе глубочайшие чувства.

Что вас ждет на спектакле?

Мы споем о любви, станцуем боль и покажем правду о женщине, которая вошла в историю. Спектакль задает философские вопросы о существовании и смысле жизни: жизнь, любовь, боль и вера в Бога — всё ждёт вас на сцене.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание: мы бережем атмосферу спектакля. После начала представления вход в зал будет закрыт. Опоздавшие, к сожалению, не смогут войти, и билеты станут недействительными.

Купить билет на спектакль Фрида

Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 10000 ₽
17 декабря среда
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 10000 ₽

