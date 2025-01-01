Спектакль Фрида. Невероятное желание жить!

«Мои картины — моя музыка, и только они помогают пережить боль...» — так писала Фрида. Попавшая в аварию юной девушкой, она перенесла 32 операции и была закована в корсеты. В этом нелегком пути Фрида находила утешение в творчестве и мечтах, которые становились её реальностью.
В этой реальности она встретила Диего Риверу, известного художника, который стал центром её вселенной. Это был человек, который дарил ей «крылья», но в то же время и разбивал её сердце. Узнайте об их сложных отношениях на нашем спектакле!
Перед спектаклем вас ждет атмосферная Welcome-зона с живым звуком и инсталляциями в стиле картин Фриды Кало. Также будет представлено авторское меню с напитками и закусками. Впервые зрители окажутся на сцене, а актёры — в зале. Это уникальная рассадка, которая погрузит вас в мир великой художницы.
В спектакле участвуют актёры: Ксения Артемьева, Руслан Искендеров и Кристина Шишкина. Режиссером является Александра Кондрашова. Она утверждает: «Это больше, чем спектакль. Это история женщины, которая из боли творила красоту, из трагедий строила крылья, из страха создавала жизнь. На сцене оживет душа Фриды Кало — яркая, дерзкая, страстная.»
«Это не просто спектакль — это откровение, в которое погружаешься с головой.»
«Я давно не видела ничего столь сильного и эмоционального.»
«Спектакль настолько живой, что кажется, будто Фрида Кало действительно стоит перед тобой.»