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Фрида. Невероятное желание жить!
Билеты от 1400₽
Киноафиша Фрида. Невероятное желание жить!

Спектакль Фрида. Невероятное желание жить!

16+
Режиссер Александра Кондрашова
Возраст 16+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Музыкальный пластический спектакль о Фриде Кало

«Мои картины — моя музыка, и только они помогают пережить боль...» — так писала Фрида. Попавшая в аварию юной девушкой, она перенесла 32 операции и была закована в корсеты. В этом нелегком пути Фрида находила утешение в творчестве и мечтах, которые становились её реальностью.

В этой реальности она встретила Диего Риверу, известного художника, который стал центром её вселенной. Это был человек, который дарил ей «крылья», но в то же время и разбивал её сердце. Узнайте об их сложных отношениях на нашем спектакле!

Атмосфера и уникальный формат

Перед спектаклем вас ждет атмосферная Welcome-зона с живым звуком и инсталляциями в стиле картин Фриды Кало. Также будет представлено авторское меню с напитками и закусками. Впервые зрители окажутся на сцене, а актёры — в зале. Это уникальная рассадка, которая погрузит вас в мир великой художницы.

В ролях и режиссура

В спектакле участвуют актёры: Ксения Артемьева, Руслан Искендеров и Кристина Шишкина. Режиссером является Александра Кондрашова. Она утверждает: «Это больше, чем спектакль. Это история женщины, которая из боли творила красоту, из трагедий строила крылья, из страха создавала жизнь. На сцене оживет душа Фриды Кало — яркая, дерзкая, страстная.»

Почему нельзя пропустить

  • Камерная атмосфера: всего 120 мест — вы окажетесь в самом центре действия.
  • Уникальный рейтинг: 9.7 — один из самых высоких среди всех проектов в России.
  • Популярность среди зрителей: те, кто уже были на «Фриде», приходят повторно и рекомендуют друзьям.

Отзывы зрителей

«Это не просто спектакль — это откровение, в которое погружаешься с головой.»

«Я давно не видела ничего столь сильного и эмоционального.»

«Спектакль настолько живой, что кажется, будто Фрида Кало действительно стоит перед тобой.»

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:30 от 1400 ₽

Фотографии

Фрида. Невероятное желание жить! Фрида. Невероятное желание жить! Фрида. Невероятное желание жить!

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