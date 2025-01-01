Меню
Фрида Кало. Ожившие полотна
Фрида Кало. Ожившие полотна

Фрида Кало. Ожившие полотна

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Ожившие полотна Фриды Кало в Пространстве «Люмьер-холл»

Фрида Кало — одна из самых значительных фигур мирового искусства XX века. Её живопись, объединяющая элементы наива, сюрреализма и мексиканского фолк-арта, давно стала не только художественным, но и культурным феноменом. За свою короткую жизнь художница создала чуть более ста картин, большинство из которых представляют собой автопортреты.

Темы творчества Кало

В своих работах Кало обращается к ключевым темам: боли, телесности, любви и личной свободы. Её картины не только раскрывают биографию автора, но и поднимают широкие культурные, социальные и философские вопросы своей эпохи.

Иммерсивный опыт в «Люмьер-холл»

Мультимедийное пространство «Люмьер-Холл» предлагает уникальную возможность увидеть творчество Кало в новом формате. Здесь зрители могут насладиться крупномасштабной проекцией её произведений, дополненной музыкальной композицией и архивными материалами. Технология иммерсивного показа позволяет не просто смотреть картины, но и погружаться в их эмоциональную и образную структуру.

Дополнительные материалы

Выставка также включает редкие фотографии, тексты из дневников Кало и справочные материалы, которые помогают глубже понять её путь и художественный язык. Это не просто выставка, а целое путешествие в мир одного из самых ярких художников XX века.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Фотографии

