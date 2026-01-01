Выставка живописи Фриды Кало в Люмьер-Холле

В мультимедийном пространстве «Люмьер-Холл» проходит уникальная выставка, посвященная творчеству одной из самых значительных фигур мирового искусства XX века — Фриде Кало. Выставка под названием «Фрида Кало. Несломленная» включает фотовыставку и иммерсивное шоу 18+, на котором представлены ее яркие картины и автопортреты.

Особенности выставки

Фрида Кало известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы наива, сюрреализма и мексиканского фолк-арта. В её живописи отражены темы боли, телесности, любви и личной свободы. За свою короткую жизнь художница создала чуть более ста картин, много из которых — автопортреты, в которых она погружается в свою биографию и исследует социальные и культурные завоевания своего времени.

На выставке зрители смогут увидеть творчество Кало в новом формате: картины представлены в крупномасштабном проекционном шоу с музыкальным сопровождением и архивными материалами. Технология иммерсивного показа позволяет не только рассматривать произведения, но и ощущать их эмоциональную глубину.

Дополнительная программа

В рамках выставки также предусмотрены лекции и мастер-классы, посвященные творчеству Фриды Кало. Эти мероприятия помогут глубже понять художественный язык художницы и ее влияние на современное искусство.

Выставка проходит с 4 октября 2025 года по 29 марта 2026 года по адресу: Москва, Берсеневский переулок, д. 2 стр. 1.