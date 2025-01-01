Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Фрида Кало и Диего Ривера
Билеты от 500₽
Киноафиша Фрида Кало и Диего Ривера

Фрида Кало и Диего Ривера

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

История любви сквозь призму искусства. Лекция Ирины Кустовой

«Год спустя я узнал, что именно она выкрикивала те издевательские шутки из-за колонн, и что ее зовут Фрида Кало. Но я понятия не имел, что однажды она станет моей женой» - так начинается долгая, красивая и жестокая история любви двух больших художников, двух коммунистов, двух простых людей.

Роман «слона и голубки» погружает нас в мир искусства, где страсть и ярость переплетаются с драматическими событиями. Каждый из них — Фрида и Диего Ривера — страстно защищал свои идеи и переживал творческие кризисы. Интересно, что во времена, когда американцы обожествляли Риверу, Фрида часто воспринималась лишь как симпатичная деталь его «гардероба». Однако, с ростом популярности Фриды, слава Риверы стала заметно угасать.

Судьбы двух талантливых мастеров запутаны, и раскрывать их не всегда нужно. Важно просто наслаждаться тем искусством, которое порождала их любовь.

Лектор: Ирина Кустова

Лекцию проведет Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер, которая поделится своими знаниями о жизни и творчестве Фриды Кало и Диего Риверы.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Игровая программа «Фаертаг»
18+
Интерактивный
Игровая программа «Фаертаг»
9 ноября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 120000 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
26 августа в 17:10 Арт-пространство Futurione
от 1870 ₽
Квест «Миссия невыполнима»
6+
Экскурсия Мастер-класс
Квест «Миссия невыполнима»
28 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 625 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше