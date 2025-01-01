История любви сквозь призму искусства. Лекция Ирины Кустовой

«Год спустя я узнал, что именно она выкрикивала те издевательские шутки из-за колонн, и что ее зовут Фрида Кало. Но я понятия не имел, что однажды она станет моей женой» - так начинается долгая, красивая и жестокая история любви двух больших художников, двух коммунистов, двух простых людей.

Роман «слона и голубки» погружает нас в мир искусства, где страсть и ярость переплетаются с драматическими событиями. Каждый из них — Фрида и Диего Ривера — страстно защищал свои идеи и переживал творческие кризисы. Интересно, что во времена, когда американцы обожествляли Риверу, Фрида часто воспринималась лишь как симпатичная деталь его «гардероба». Однако, с ростом популярности Фриды, слава Риверы стала заметно угасать.

Судьбы двух талантливых мастеров запутаны, и раскрывать их не всегда нужно. Важно просто наслаждаться тем искусством, которое порождала их любовь.

Лектор: Ирина Кустова

Лекцию проведет Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер, которая поделится своими знаниями о жизни и творчестве Фриды Кало и Диего Риверы.