Вечер, посвящённый Фриде Кало и Диего Ривере

Приглашаем вас на уникальный вечер, полностью посвящённый одной из самых ярких и драматичных историй в культуре — союзу Фриды Кало и Диего Риверы. Это событие пройдет в атмосферном арт-пространстве Signature Art, расположенном в легендарной высотке на Котельнической набережной. Здесь встречаются искусство, архитектура и гастрономия, создавая идеальное место для обсуждения глубочайших тем.

Лекторы и уникальный формат

Вечер обещает быть особенно интересным благодаря двум лекторам. Среди них — Олег Грознов, искусствовед и автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Он поможет нам понять важность творчества Фриды Кало и Диего Риверы, выдающихся личностей XX века.

Тема лекции

На лекции мы обсудим:

кто такие мексиканские муралисты и почему они изменили искусство XX века;

как Диего Ривера дружил и работал с Пикассо и Модильяни;

какие болезни преследовали Фриду и как они повлияли на её творчество;

что связывало Фриду Кало и Льва Троцкого в Мехико;

почему Фрида стала не только художницей, но и мировой иконой культуры.

Дегустация и выставка

Вечер будет сопровождаться изысканной дегустацией вин, которая дополнит атмосферу мексиканского модернизма и революционного духа. Вы сможете не только насладиться лекцией, но и прогуляться по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение арт-пространства.

Не упустите возможность стать частью этого необычного события в сердце столицы!