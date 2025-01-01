Приглашаем вас на уникальный вечер, полностью посвящённый одной из самых ярких и драматичных историй в культуре — союзу Фриды Кало и Диего Риверы. Это событие пройдет в атмосферном арт-пространстве Signature Art, расположенном в легендарной высотке на Котельнической набережной. Здесь встречаются искусство, архитектура и гастрономия, создавая идеальное место для обсуждения глубочайших тем.
Вечер обещает быть особенно интересным благодаря двум лекторам. Среди них — Олег Грознов, искусствовед и автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Он поможет нам понять важность творчества Фриды Кало и Диего Риверы, выдающихся личностей XX века.
На лекции мы обсудим:
Вечер будет сопровождаться изысканной дегустацией вин, которая дополнит атмосферу мексиканского модернизма и революционного духа. Вы сможете не только насладиться лекцией, но и прогуляться по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение арт-пространства.
Не упустите возможность стать частью этого необычного события в сердце столицы!