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Fresh Stand Up. Проверка материала
Киноафиша Fresh Stand Up. Проверка материала

Fresh Stand Up. Проверка материала

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап в Екатеринбурге: Проверьте новые шутки от опытных комиков

Только в самом сердце Екатеринбурга, в первом стендап-клубе города, вы можете стать свидетелем уникального вечера юмора. Здесь опытные комики представляют свои новые шутки, которые ждут вашей реакции.

Когда и где?

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и насладиться атмосферой заведения.

Удобства для зрителей

Не забудьте сделать заказ в баре до начала представления, так как после старта шоу обслуживание прекращается. Это отличная возможность не только насладиться юмором, но и попробовать что-то вкусное!

Не упустите шанс!

Стендап-шоу — это не просто комедия, а целое искусство, которое требует смелости и мастерства. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего опыта!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 июля
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
21:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 1 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
19:00 от 300 ₽

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