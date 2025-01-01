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Фрэнк Синатра при свечах во дворце. Концерт с экскурсией по дворцу
Киноафиша Фрэнк Синатра при свечах во дворце. Концерт с экскурсией по дворцу

Фрэнк Синатра при свечах во дворце. Концерт с экскурсией по дворцу

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О концерте/спектакле

Вечер джаза в дворце Великого князя Владимира

23 января в роскошных интерьерах дворца Великого князя Владимира вы сможете насладиться атмосферой старого Голливуда! На сцене будет звучать самая романтичная и праздничная музыка великого джазового маэстро Фрэнка Синатры.

Звучание легенды

В программе концерта собраны самые знаменитые песни, такие как «L.O.V.E», «Fly Me to the Moon», «New York, New York» и многие другие. Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS погрузит вас в мир старого доброго джаза, а красота изысканных интерьеров дворца и сотни свечей создадут неповторимую романтическую атмосферу.

Экскурсия по дворцу

Но это еще не всё! Перед концертом для обладателей билетов с экскурсией мы проведем увлекательный тур по великолепным залам дворца, красота которых может соперничать с залами самого Эрмитажа. Архитектурный декор придаёт этому месту необыкновенное величие и монументальность.

Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и уникальные художественные коллекции. Фотографии интерьеров дворца можно найти в галерее, прилагаемой к описанию концерта.

Важно знать

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией в 19:00 и без экскурсии. Обратите внимание, что в случае отсутствия билетов с экскурсией, оставшиеся билеты не предоставят возможность посещения экспозиции.

Если вы опоздаете, превышая время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать услугу по посещению экскурсии.

Детали концерта

  • Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS
  • Длительность: 1 час 15 минут
  • Рассадка: Свободная

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
20:00 от 2300 ₽

Фотографии

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