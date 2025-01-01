Фрэнк Синатра при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу

29 мая в роскошных интерьерах дворца Великого князя Владимира зрители смогут насладиться уникальным концертом, посвященным легендарному Фрэнку Синатре. Ожидайте волшебную атмосферу старого Голливуда, наполненную романтичной и праздничной музыкой.
На сцене прозвучат самые знаменитые хиты маэстро джаза, среди которых:
Это будет настоящий джаз в исполнении талантливого GOLDEN AGE джаз-бэнда, который создаст уникальную атмосферу благодаря изысканным интерьерам дворца, сотням свечей и романтике вечера.
Но это еще не всё! Для тех, кто приобретёт билеты с экскурсией, будет организована увлекательная экскурсия по роскошным залам дворца. Эти интерьеры могут соперничать по красоте с залами самого Эрмитажа. Мы расскажем об архитектурном декоре, который придаёт дворцу величие и монументальность. Вы сможете увидеть уникальные художественные коллекции и насладиться атмосферой, которая прямо перенесёт вас в прошлое.
В продаже доступны два типа билетов: с экскурсией и без. Время начала экскурсии указано в билете, группы отправляются с интервалом 5-10 минут.
Исполнитель: GOLDEN AGE джаз-бэнд
Длительность концерта: 1 час 15 минут
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!