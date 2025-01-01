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Фрэнк Синатра при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу
Киноафиша Фрэнк Синатра при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу

Фрэнк Синатра при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу

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О концерте/спектакле

Погружение в атмосферу старого Голливуда с GOLDEN AGE джаз-бэндом

29 мая в роскошных интерьерах дворца Великого князя Владимира зрители смогут насладиться уникальным концертом, посвященным легендарному Фрэнку Синатре. Ожидайте волшебную атмосферу старого Голливуда, наполненную романтичной и праздничной музыкой.

Программа концерта

На сцене прозвучат самые знаменитые хиты маэстро джаза, среди которых:

  • «L.O.V.E»
  • «Fly me to the moon»
  • «New York, New York»
  • «Sway»

Это будет настоящий джаз в исполнении талантливого GOLDEN AGE джаз-бэнда, который создаст уникальную атмосферу благодаря изысканным интерьерам дворца, сотням свечей и романтике вечера.

Экскурсия по дворцу

Но это еще не всё! Для тех, кто приобретёт билеты с экскурсией, будет организована увлекательная экскурсия по роскошным залам дворца. Эти интерьеры могут соперничать по красоте с залами самого Эрмитажа. Мы расскажем об архитектурном декоре, который придаёт дворцу величие и монументальность. Вы сможете увидеть уникальные художественные коллекции и насладиться атмосферой, которая прямо перенесёт вас в прошлое.

Билеты и информация

В продаже доступны два типа билетов: с экскурсией и без. Время начала экскурсии указано в билете, группы отправляются с интервалом 5-10 минут.

Исполнители и длительность

Исполнитель: GOLDEN AGE джаз-бэнд
Длительность концерта: 1 час 15 минут

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
20:00 от 2300 ₽

Фотографии

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