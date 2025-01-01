Фрэнк Синатра при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу

Погружение в атмосферу старого Голливуда с GOLDEN AGE джаз-бэндом

29 мая в роскошных интерьерах дворца Великого князя Владимира зрители смогут насладиться уникальным концертом, посвященным легендарному Фрэнку Синатре. Ожидайте волшебную атмосферу старого Голливуда, наполненную романтичной и праздничной музыкой.

Программа концерта

На сцене прозвучат самые знаменитые хиты маэстро джаза, среди которых:

«L.O.V.E»

«Fly me to the moon»

«New York, New York»

«Sway»

Это будет настоящий джаз в исполнении талантливого GOLDEN AGE джаз-бэнда, который создаст уникальную атмосферу благодаря изысканным интерьерам дворца, сотням свечей и романтике вечера.

Экскурсия по дворцу

Но это еще не всё! Для тех, кто приобретёт билеты с экскурсией, будет организована увлекательная экскурсия по роскошным залам дворца. Эти интерьеры могут соперничать по красоте с залами самого Эрмитажа. Мы расскажем об архитектурном декоре, который придаёт дворцу величие и монументальность. Вы сможете увидеть уникальные художественные коллекции и насладиться атмосферой, которая прямо перенесёт вас в прошлое.

Билеты и информация

В продаже доступны два типа билетов: с экскурсией и без. Время начала экскурсии указано в билете, группы отправляются с интервалом 5-10 минут.

Исполнители и длительность

Исполнитель: GOLDEN AGE джаз-бэнд

Длительность концерта: 1 час 15 минут

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!