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Фрэнк Синатра под небом при свечах в усадебном саду
Киноафиша Фрэнк Синатра под небом при свечах в усадебном саду

Фрэнк Синатра под небом при свечах в усадебном саду

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер джаза в усадьбе Державина

Среди красот усадебного сада музея Державина и сотни мерцающих свечей вас ждет незабываемый вечер джаза! В программе вечера прозвучат всеми любимые песни Фрэнка Синатры, такие как «L.O.V.E», «Moon River», «La vie en rose», «Love me tender», «Cheek to cheek» и многие другие шедевры.

Атмосфера любви и романтики

Атмосферный джаз, флер любви и романтики, мерцание свечей в прекрасном усадебном саду музея Державина создадут уникальную атмосферу, которую невозможно забыть. Сад музея-усадьбы Г.Р. Державина является объектом культурного наследия Петербурга. Его изумительные цветники, мостики, пруды и ротонды выглядят просто волшебно!

Выступление джаз-бэнда Golden Age

В одной из прекрасных ротонд сада, усыпанной сотней свечей, выступит джаз-бэнд Golden Age. Это обещает быть ярким и запоминающимся событием, полным музыкального вдохновения!

Экскурсия перед концертом

У зрителей, купивших билет с экскурсией, есть замечательная возможность перед концертом посетить экскурсию по великолепным залам Дворца-усадьбы Державина. Вы увидите обставленные в императорском стиле залы и экспозиции, посвященные веку расцвета русской культуры! Экскурсия пройдет по адресу: Набережная реки Фонтанки, 118 (с 17:00). Сбор зрителей на экскурсию — в холле концертного зала.

Информация для зрителей

Для посетителей концерта в усадебном саду музея Державина вход осуществляется через сад мимо кафе «Оранжерея» и под арку. Концерт пройдет под открытым небом. В случае дождя или невозможности проведения концерта из-за погодных условий, мероприятие будет перенесено в парадный зал музея-усадьбы Г. Р. Державина.

Места сидячие, свободная рассадка. Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Не упустите возможность насладиться атмосферой джаза и прекрасного вечера в усадьбе Державина!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Сад музея-усадьбы Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
18:00 от 1800 ₽

Фотографии

Фрэнк Синатра под небом при свечах в усадебном саду Фрэнк Синатра под небом при свечах в усадебном саду Фрэнк Синатра под небом при свечах в усадебном саду Фрэнк Синатра под небом при свечах в усадебном саду Фрэнк Синатра под небом при свечах в усадебном саду

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