«Фрэнк Синатра. My Way» с Витторио Григоло

Российская премьера программы «Фрэнк Синатра. My Way»

В Концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоится российская премьера программы «Фрэнк Синатра. My Way» с участием оперного певца Витторио Григоло. Это одно из самых ожидаемых музыкальных событий зимы, которое особенно порадует любителей оперного искусства и джаза.

Звезда мировой оперы

Витторио Григоло — лауреат премии «Грэмми», который выступает на самых престижных сценах мира, таких как Ла Скала, Ковент-Гарден и Метрополитен-опера. Специально для этой программы он прилетит в Россию, чтобы подарить зрителям уникальный вечер, где соединятся оперное величие и джазовая свобода.

Музыка, которая вдохновляет

В программе прозвучит более двадцати легендарных хитов Фрэнка Синатры. Зрители услышат такие знаменитые композиции, как «My Way», «Strangers in the Night», «Fly Me to the Moon» и энергичную «New York, New York». Все песни будут исполнены в авторских симфонических аранжировках, где джаз и классическая музыка пересекаются в удивительной гармонии.

Не упустите этот вечер

Этот концерт — это не просто выступление, а настоящая история, рассказанная голосом Витторио Григоло. Каждая нота станет признанием в любви к музыке и стилю, и этот вечер точно останется в памяти зрителей надолго.

Сбор гостей начнется за час до начала программы. Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!