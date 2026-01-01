Фрэнк Синатра. Лучшее

Вечер, посвященный Фрэнку Синатре в Доме музыки

В Доме музыки пройдет концерт, в котором будут звучать популярные хиты легендарного Фрэнка Синатры. Московский вокалист Дмитрий Носков и джазовый квартет под управлением Арка Овруцкого представят творение, вдохновленное атмосферой Америки 50–60-х годов, когда джаз был на пике популярности.

Программу восприятия Синатры можно охарактеризовать как нечто большее, чем просто концерт. Это будет музыкальный вечер, посвященный величественным мелодиям и глубоким текстам, которые до сих пор волнуют сердца слушателей. Песни Синатры с их бархатным голосом и эмоциональной грузоподъемностью будут способны доставить удовольствие как любителям джаза, так и тем, кто хранит воспоминания о времени, когда джаз наполнял клубы и площадки.

«Все мы любим, все мы страдаем от неразделенной любви. Ситуации, о которых поется в этих песнях, находят прямой отклик в наших сердцах», – говорит Дмитрий Носков. Он не только вокалист, но и композитор, автор музыки к более чем 50 отечественным блокбастерам, таким как «Холоп» и «Герой». Его творческий багаж включает премию «Золотой Орел – 2019» за музыку к фильму.

На концерте зрителей ожидает не только бессмертная музыка, но и юмор, интересные истории из жизни Фрэнка Синатры и живое общение с артистами. В атмосфере этого вечера будет царить ощущение, что вы оказались на вечеринке у лучшего друга.