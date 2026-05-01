Фрэнк Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
Возраст 6+

О концерте

Уникальный концерт в дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Санкт-Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный рядом с Эрмитажем. Вас ждет уникальная концертная программа, которая начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо – зданию Дома ученых.

Дом ученых, построенный в стиле эклектики, удивляет своим архитектурным декором, придающим ему величие и монументальность. Во время экскурсии вы сможете увидеть сохранившиеся интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции, которые перенесут вас в атмосферу выдающейся эпохи.

Концертная программа

После экскурсии вас ожидает концерт с участием Сергея Попова и джазового инструментального ансамбля Jazzme Intelligent Band. Сергей исполнит хиты самого Фрэнка Синатры – человека, известного своей невероятной энергией и харизмой. В программе прозвучат такие знаменитые композиции, как New York, New York, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, My Way и многие другие.

Информация для зрителей

Продолжительность экскурсии-променада составляет 30 минут. Обратите внимание: в случае опоздания к последней экскурсионной группе мы не сможем предоставить услуги по посещению экскурсии, стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием возврату не подлежит.

Продолжительность концерта с экскурсионным обслуживанием составляет 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Исполнители

  • Сергей Попов – вокал
  • Сергей Созинов – гитара
  • Владимир Курганов – бас
  • Иван Сивков – саксофон
  • Сергей Табунов – гитара
  • Виктор Болотов – ударные
29 мая пятница
19:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2999 ₽
21 июня воскресенье
17:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2999 ₽
5 июля воскресенье
17:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2999 ₽
19 июля воскресенье
17:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2999 ₽
26 июля воскресенье
17:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2999 ₽
2 августа воскресенье
17:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2999 ₽
16 августа воскресенье
17:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2999 ₽
23 августа воскресенье
17:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2999 ₽

