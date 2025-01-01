Фрэнк Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Уникальная концертная программа в Дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет уникальная концертная программа, которая начинается с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо, известного как Дом ученых.

Экскурсия по историческому палаццо

Дом ученых был построен в XIX веке в модном для того времени стиле эклектики. Этот архитектурный шедевр знаменит своим монументальным декором и уникальными интерьерами парадных залов и великокняжеских кабинетов. Во время экскурсии зрители смогут приобщиться к атмосфере выдающейся эпохи и насладиться художественными коллекциями дворца.

Концерт с Сергеем Поповым и Jazzme Intelligent Band

После экскурсии вас ожидает концертная программа, главной звездой которой станет Сергей Попов, исполняющий хиты самого Фрэнка Синатры – сенсации 40-х годов. В его исполнении прозвучат знаменитые песни: New York, New York, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, My Way и другие.

Информация о билетах и расписание

Внимание! Билеты предлагаются двух категорий: с экскурсией в 19:00 и без экскурсии. Обратите внимание, что если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не предоставят возможность посетить экспозицию.

Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. Если вы опоздаете и пропустите отправление последней экскурсионной группы, к сожалению, посещение экскурсии будет невозможным, а стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не подлежит возврату.

Длительность концерта и аудитория

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут, а без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой и атмосферой великолепного дворца!