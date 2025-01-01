Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas

Концерт Михаила Делазари: вечер джаза и классики в Санкт-Петербурге

В этот вечер на сцене с нами будет талантливый певец Михаил Делазари и джазовый инструментальный ансамбль. Михаил исполнит роль самого Фрэнка Синатры, легенды 40-х годов, известного своим обаянием, энергией и уникальным стилем. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие в мир джаза!

Программа вечера

В программе представлены хиты великого мэтра, а также другие знаковые композиции, которые порадуют даже самых требовательных зрителей:

Антониу Карлос Жобим - The Girl from Ipanema

Ричард Чарльз Роджерс - My Funny Valentine

Антонио Карлос Жобим - How Insensitive

Джон Ледженд - All of Me

Жак Рево, Клод Франсуа - My Way

Берт Кемпферт - Strangers in the Night

Джон Кленнер, Сэм Льюис - Just Friends

Генри Манчини - Moon River

Барт Ховард - Fly Me to the Moon

Boney M. - Sunny

Дюк Эллингтон - Caravan

Маркос Валле - Summer Samba

Гленн Миллер - Chattanooga Choo Choo

Исполнители

На сцене выступят:

Михаил Делазари - вокал

Сергей Созинов - гитара

Владимир Курганов - бас

Иван Сивков - саксофон

Сергей Табунов - гитара

Виктор Болотов - ударные

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. В ходе мероприятия зрители смогут приобрести освежающие напитки в баре клуба. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джаза и насладиться великолепными мелодиями в исполнении Михаила Делазари и его ансамбля!