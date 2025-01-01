Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas

В этот вечер на сцене с нами будет талантливый певец Михаил Делазари и джазовый инструментальный ансамбль. Михаил исполнит роль самого Фрэнка Синатры, легенды 40-х годов, известного своим обаянием, энергией и уникальным стилем. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие в мир джаза!
В программе представлены хиты великого мэтра, а также другие знаковые композиции, которые порадуют даже самых требовательных зрителей:
На сцене выступят:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. В ходе мероприятия зрители смогут приобрести освежающие напитки в баре клуба. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джаза и насладиться великолепными мелодиями в исполнении Михаила Делазари и его ансамбля!