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Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas
Киноафиша Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas

Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Михаила Делазари: вечер джаза и классики в Санкт-Петербурге

В этот вечер на сцене с нами будет талантливый певец Михаил Делазари и джазовый инструментальный ансамбль. Михаил исполнит роль самого Фрэнка Синатры, легенды 40-х годов, известного своим обаянием, энергией и уникальным стилем. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие в мир джаза!

Программа вечера

В программе представлены хиты великого мэтра, а также другие знаковые композиции, которые порадуют даже самых требовательных зрителей:

  • Антониу Карлос Жобим - The Girl from Ipanema
  • Ричард Чарльз Роджерс - My Funny Valentine
  • Антонио Карлос Жобим - How Insensitive
  • Джон Ледженд - All of Me
  • Жак Рево, Клод Франсуа - My Way
  • Берт Кемпферт - Strangers in the Night
  • Джон Кленнер, Сэм Льюис - Just Friends
  • Генри Манчини - Moon River
  • Барт Ховард - Fly Me to the Moon
  • Boney M. - Sunny
  • Дюк Эллингтон - Caravan
  • Маркос Валле - Summer Samba
  • Гленн Миллер - Chattanooga Choo Choo

Исполнители

На сцене выступят:

  • Михаил Делазари - вокал
  • Сергей Созинов - гитара
  • Владимир Курганов - бас
  • Иван Сивков - саксофон
  • Сергей Табунов - гитара
  • Виктор Болотов - ударные

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. В ходе мероприятия зрители смогут приобрести освежающие напитки в баре клуба. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джаза и насладиться великолепными мелодиями в исполнении Михаила Делазари и его ансамбля!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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