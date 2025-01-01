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Фрэнк Синатра. Концерт на крыше
Киноафиша Фрэнк Синатра. Концерт на крыше

Фрэнк Синатра. Концерт на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летние концерты на крыше ZARENKOV GALLERY

Команда IMAYC продолжает сезон летних концертов на удивительной площадке – крыше арт-пространства ZARENKOV GALLERY. Это новая точка притяжения для любителей живописи, скульптуры, музыки и других видов искусств, открывшаяся в январе 2022 года в историческом центре Санкт-Петербурга. Здесь проводятся полноценные летние концертные сезоны.

С пятницы по воскресенье на крыше выступают лучшие музыканты Санкт-Петербурга. В программе – популярная классика, зажигательный джаз, знаменитые рок-хиты на виолончелях и саундтреки к любимым кинофильмам. Каждый зритель сможет найти что-то интересное для себя. А вкуснейший кофе и горячий шоколад из кафе-шоколатерии Amazing cacao добавят ярких красок к волшебным вечерам.

Уникальный вечер с Сергеем Поповым

В этот вечер с нами будет Сергей Попов и джазовый инструментальный ансамбль Jazzme Intelligent Band. Сергей исполнит хиты великого Фрэнка Синатры – сенсации 40-х годов, человека невероятной энергии и обаяния, секс-символа, сочетающего в себе брутальность и ранимость, талант и некую мрачную тайну.

В программе вечера:

  • New York, New York
  • Fly Me to the Moon
  • Strangers in the Night
  • My Way
  • и многие другие хиты великого мэтра.

Важно знать

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесён в одно из пространств ZARENKOV GALLERY. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта; он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Наблюдать за любимым городом с высоты птичьего полёта в тёплый летний вечер под звуки любимых мелодий – это шанс сделать это лето по-настоящему незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 1600 ₽

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