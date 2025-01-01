Фрэнк Синатра. Концерт на крыше

В этот вечер на крыше Zarenkov Gallery мы приглашаем вас на незабываемый концерт, где вместе с нами выступит талантливый певец Михаил Делазари. Он исполнит песни, ставшие классикой, в роли самого Фрэнка Синатры - легендарного певца, который в 40-е годы покорил сердца миллионов.
Михаил Делазари перенесет вас в эпоху Синатры, сочетая в своем исполнении невероятную энергию и обаяние. В программе прозвучат не только хиты великого мэтра, но и композиции других известных авторов. Подготовьтесь насладиться следующими произведениями:
В сопровождении джазового инструментального ансамбля на сцене выступят:
Обратите внимание, что на крыше Zarenkov Gallery всего 100 мест. Количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из уютных пространств галереи. Продолжительность мероприятия - 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите шанс стать частью этой музыкальной магии и насладиться атмосферой, которая перенесет вас в золотую эпоху джаза!