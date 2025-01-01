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Фрэнк Синатра. Концерт на крыше
Киноафиша Фрэнк Синатра. Концерт на крыше

Фрэнк Синатра. Концерт на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт на крыше Zarenkov Gallery

В этот вечер на крыше Zarenkov Gallery мы приглашаем вас на незабываемый концерт, где вместе с нами выступит талантливый певец Михаил Делазари. Он исполнит песни, ставшие классикой, в роли самого Фрэнка Синатры - легендарного певца, который в 40-е годы покорил сердца миллионов.

О программе

Михаил Делазари перенесет вас в эпоху Синатры, сочетая в своем исполнении невероятную энергию и обаяние. В программе прозвучат не только хиты великого мэтра, но и композиции других известных авторов. Подготовьтесь насладиться следующими произведениями:

  • Антониу Карлос Жобим - The Girl from Ipanema
  • Ричард Чарльз Роджерс - My Funny Valentine
  • Антонио Карлос Жобим - How Insensitive
  • Джон Ледженд - All of Me
  • Жак Рево и Клод Франсуа - My Way
  • Берт Кемпферт - Strangers in the Night
  • Джон Кленнер и Сэм Льюис - Just Friends
  • Генри Манчини - Moon River
  • Барт Ховард - Fly Me to the Moon
  • Boney M. - Sunny
  • Дюк Эллингтон - Caravan
  • Маркос Валле - Summer Samba
  • Гленн Миллер - Chattanooga Choo Choo

Исполнители

В сопровождении джазового инструментального ансамбля на сцене выступят:

  • Михаил Делазари - вокал
  • Сергей Созинов - гитара
  • Владимир Курганов - бас
  • Иван Сивков - саксофон
  • Сергей Табунов - гитара
  • Виктор Болотов - ударные

Важно знать

Обратите внимание, что на крыше Zarenkov Gallery всего 100 мест. Количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из уютных пространств галереи. Продолжительность мероприятия - 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс стать частью этой музыкальной магии и насладиться атмосферой, которая перенесет вас в золотую эпоху джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 1600 ₽

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