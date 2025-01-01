Фрэнк Синатра. Концерт на крыше

Концерт на крыше Zarenkov Gallery

В этот вечер на крыше Zarenkov Gallery мы приглашаем вас на незабываемый концерт, где вместе с нами выступит талантливый певец Михаил Делазари. Он исполнит песни, ставшие классикой, в роли самого Фрэнка Синатры - легендарного певца, который в 40-е годы покорил сердца миллионов.

О программе

Михаил Делазари перенесет вас в эпоху Синатры, сочетая в своем исполнении невероятную энергию и обаяние. В программе прозвучат не только хиты великого мэтра, но и композиции других известных авторов. Подготовьтесь насладиться следующими произведениями:

Антониу Карлос Жобим - The Girl from Ipanema

Ричард Чарльз Роджерс - My Funny Valentine

Антонио Карлос Жобим - How Insensitive

Джон Ледженд - All of Me

Жак Рево и Клод Франсуа - My Way

Берт Кемпферт - Strangers in the Night

Джон Кленнер и Сэм Льюис - Just Friends

Генри Манчини - Moon River

Барт Ховард - Fly Me to the Moon

Boney M. - Sunny

Дюк Эллингтон - Caravan

Маркос Валле - Summer Samba

Гленн Миллер - Chattanooga Choo Choo

Исполнители

В сопровождении джазового инструментального ансамбля на сцене выступят:

Михаил Делазари - вокал

Сергей Созинов - гитара

Владимир Курганов - бас

Иван Сивков - саксофон

Сергей Табунов - гитара

Виктор Болотов - ударные

Важно знать

Обратите внимание, что на крыше Zarenkov Gallery всего 100 мест. Количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из уютных пространств галереи. Продолжительность мероприятия - 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс стать частью этой музыкальной магии и насладиться атмосферой, которая перенесет вас в золотую эпоху джаза!