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Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио
Билеты от 1000₽
Киноафиша Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио

Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Юрий Рябов и его яркий джазовый путь

Юрий Рябов — музыкант с уникальным стилем и большим опытом, чьи выступления в стиле evergreen делают его одним из самых ярких российских исполнителей этого жанра. С самого детства он был влюблен в гитару, а позже, обучившись в институте культуры, стал ведущим музыкантом, сотрудничавшим с такими эстрадными коллективами, как «Поющие сердца» и «Ярмарка». Его баритон и музыкальные навыки сразу же привлекли внимание, и в 1980 году он стал работать над пластинкой Александра Зацепина, что ознаменовало начало его успешной карьеры.

Международный опыт и влияние западных кумиров

С открытием границ в 1988 году Юрий отправился за рубеж, где с успехом выступал в Финляндии, Франции и Великобритании. Зарубежный опыт не только обогатил его репертуар, но и улучшил произношение на английском языке, что сделало его исполнение композиций на языке оригинала неповторимым. Вдохновленный такими кумироми, как Энди Вильямс, Энгельберт Хампердинк и Фрэнк Синатра, он посвятил свое творчество именно этим великим артистам.

Состав ансамбля и джазовые традиции

Юрий Рябов на сцене вместе с высококлассными музыкантами, такими как Владимир Лукашеня (фортепиано), Николай Молчанов (контрабас) и Иван Авалиани (ударные), создает неповторимую атмосферу. Владимир Лукашеня, обладая опытом работы в джазовых коллективах и участием в международных фестивалях, привносит в выступления Рябова элементы джазовой импровизации. Николай Молчанов, с его богатым опытом в оркестре Театра Эстрады и сотрудничестве с лучшими джазовыми ансамблями, дополняет стиль Рябова неповторимым звучанием контрабаса. Иван Авалиани, педагог и опытный музыкант, добавляет в их совместные выступления мастерство игры на ударных и ритмическую основу.

Вместе они создают не только захватывающее музыкальное шоу, но и бережно сохраняют дух джаза, который Рябов всегда интерпретирует через свой собственный стиль, вдохновленный классиками жанра.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
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19:00 от 1000 ₽
19 сентября
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19:00 от 1000 ₽
31 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽
21 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽
12 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽

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