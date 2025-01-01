Концерт French Montana в Москве

Уже этой весной на одной из самых популярных площадок Москвы — VK Stadium — состоится выступление марокканского рэпера из США French Montana. Его путь к славе начался с уличного рэпа и участия в локальных хип-хоп баттлах, а сегодня он номинирован на Grammy и является одним из самых прослушиваемых артистов с африканского континента.

French Montana стал известен благодаря своему суперхиту «Pop That», записанному с такими мастодонтами хип-хопа, как Drake, Rick Ross и Lil Wayne. Его первый альбом вызвал большой интерес, и с тех пор артист продолжает радовать публику новыми треками, завоевывая признание и любовь слушателей во всем мире.

Хиты, которые вы услышите

На концерте у вас будет уникальная возможность услышать такие знаменитые треки, как «Unforgettable», «Stay Schemin» и «Wish U Well». Погружение в мир музыки French Montana обещает стать незабываемым событием для всех ценителей хип-хопа.

Событие апреля 2026

Не упустите шанс стать частью этого музыкального шоу. Концерт пройдет 23 апреля 2026 года в VK Stadium. Подготовьтесь к вечеру, полному энергии, ритма и живых эмоций!