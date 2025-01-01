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«French Jazz» французский джаз на панорамной крыше
Билеты от 1300₽
Киноафиша «French Jazz» французский джаз на панорамной крыше

«French Jazz» французский джаз на панорамной крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Концерт Полины Литвиновой и бэнда À Paris: Вдохновение Парижа в Москве

23 августа, в самом сердце Москвы, остеклённая крыша Omega Rooftop превратится в маленький уголок Парижа. Здесь вас встретит аромат свежесваренного кофе и атмосфера Монмартра, где музыка и вдохновение живут на каждом шагу.

Музыка, наполняющая душу

В этот летний день, среди мягкого света и живой атмосферы, прозвучат песни, которые невозможно слушать без чувства. Полина Литвинова и её бэнд À Paris исполнят французский джаз и шансон — от Эдит Пиаф до Zaz, от Патрисии Каас до мелодий, которые возвращают нас к самым трепетным воспоминаниям.

Прогулка по Монмартру

Этот концерт — как прогулка по мощёным улочкам Монмартра, где на каждом шагу чувствуется дух Парижа. Представьте утро в доме на Марэ, где звучит аккордеон, и всё вокруг наполнено светом и лёгкостью. Просто закройте глаза — и вы уже там, в Париже.

Состав исполнителей

  • Полина Литвинова (вокал)
  • Алексей Никулушкин (клавиши)
  • Григорий Кукин (контрабас)
  • Александр Кульков (ударные)

Детали мероприятия

Когда: 23 августа в 17:00 (сбор гостей с 16:00)
Где: Omega Tsvetnoy Rooftop, Цветной б-р, 15с1, этаж 7 (Универмаг "Цветной")

Музыка, свет, атмосфера — всё, чтобы запомнить это лето навсегда!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
17:00 от 1300 ₽

Фотографии

«French Jazz» французский джаз на панорамной крыше «French Jazz» французский джаз на панорамной крыше «French Jazz» французский джаз на панорамной крыше «French Jazz» французский джаз на панорамной крыше

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