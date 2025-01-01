«French Jazz» французский джаз на панорамной крыше

Концерт Полины Литвиновой и бэнда À Paris: Вдохновение Парижа в Москве

23 августа, в самом сердце Москвы, остеклённая крыша Omega Rooftop превратится в маленький уголок Парижа. Здесь вас встретит аромат свежесваренного кофе и атмосфера Монмартра, где музыка и вдохновение живут на каждом шагу.

Музыка, наполняющая душу

В этот летний день, среди мягкого света и живой атмосферы, прозвучат песни, которые невозможно слушать без чувства. Полина Литвинова и её бэнд À Paris исполнят французский джаз и шансон — от Эдит Пиаф до Zaz, от Патрисии Каас до мелодий, которые возвращают нас к самым трепетным воспоминаниям.

Прогулка по Монмартру

Этот концерт — как прогулка по мощёным улочкам Монмартра, где на каждом шагу чувствуется дух Парижа. Представьте утро в доме на Марэ, где звучит аккордеон, и всё вокруг наполнено светом и лёгкостью. Просто закройте глаза — и вы уже там, в Париже.

Состав исполнителей

Полина Литвинова (вокал)

Алексей Никулушкин (клавиши)

Григорий Кукин (контрабас)

Александр Кульков (ударные)

Детали мероприятия

Когда: 23 августа в 17:00 (сбор гостей с 16:00)

Где: Omega Tsvetnoy Rooftop, Цветной б-р, 15с1, этаж 7 (Универмаг "Цветной")

Музыка, свет, атмосфера — всё, чтобы запомнить это лето навсегда!