Спектакль Фрёкен Сталь и горе-грабители

Спекаткль для всей семьи в театре РОСТА

Приглашаем вас на музыкальный спектакль для всей семьи, основанный на произведениях знаменитого шведского писателя Яна Улофа Экхольма, переведённых Ольгой Мяэотс.

О писателе и его произведениях

Ян Улоф Экхольм — это автор удивительных детских книг, которые завоевали популярность по всему миру. В России знакомство с его творчеством начинается с сказочной повести «Тутта Карлссон, Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый»; именно она стала основой для советского кинофильма «Рыжий честный влюбленный». Кроме того, его истории легли в основу мультфильмов «Как лисы с курами подружились» и «Маленький рыжик», которые также полюбились детям. Повести Экхольма о Фрёкен Сталь занимают особое место в сердцах маленьких читателей и их родителей.

О спектакле

Наш спектакль — это захватывающая музыкальная постановка о расследованиях, которые ведет харизматичная Эмма Сталь, бывшая учительница и ныне любительница разгадывать сложные загадки. Она проявляет свои детективные способности в небольшом провинциальном городке и даже в самом Стокгольме. Фрёкен Совершенство покоряет зрителей своим обаянием и смекалкой.

Рекомендации

Спектакль рекомендуется детям с 8 лет, но и взрослые найдут в нем много интересного и увлекательного.

Не упустите шанс увидеть этот замечательный спектакль в театре РОСТА!