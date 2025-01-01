Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Фрёкен Сталь и горе-грабители
Билеты от 1000₽
Киноафиша Фрёкен Сталь и горе-грабители

Спектакль Фрёкен Сталь и горе-грабители

Постановка
Театр РОСТА 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спекаткль для всей семьи в театре РОСТА

Приглашаем вас на музыкальный спектакль для всей семьи, основанный на произведениях знаменитого шведского писателя Яна Улофа Экхольма, переведённых Ольгой Мяэотс.

О писателе и его произведениях

Ян Улоф Экхольм — это автор удивительных детских книг, которые завоевали популярность по всему миру. В России знакомство с его творчеством начинается с сказочной повести «Тутта Карлссон, Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый»; именно она стала основой для советского кинофильма «Рыжий честный влюбленный». Кроме того, его истории легли в основу мультфильмов «Как лисы с курами подружились» и «Маленький рыжик», которые также полюбились детям. Повести Экхольма о Фрёкен Сталь занимают особое место в сердцах маленьких читателей и их родителей.

О спектакле

Наш спектакль — это захватывающая музыкальная постановка о расследованиях, которые ведет харизматичная Эмма Сталь, бывшая учительница и ныне любительница разгадывать сложные загадки. Она проявляет свои детективные способности в небольшом провинциальном городке и даже в самом Стокгольме. Фрёкен Совершенство покоряет зрителей своим обаянием и смекалкой.

Рекомендации

Спектакль рекомендуется детям с 8 лет, но и взрослые найдут в нем много интересного и увлекательного.

Не упустите шанс увидеть этот замечательный спектакль в театре РОСТА!

Купить билет на спектакль Фрёкен Сталь и горе-грабители

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
12:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1000 ₽
17:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1000 ₽
5 января понедельник
12:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1000 ₽
17:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1000 ₽
31 января суббота
12:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1000 ₽
17:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Психо
18+
Комедия
Психо
17 марта в 18:15 Центральный дом актера
от 1800 ₽
Похороните меня за плинтусом
18+
Комедия Драма
Похороните меня за плинтусом
27 декабря в 20:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1000 ₽
Буратино и Новый год
0+
Детские елки Детский Кукольный
Буратино и Новый год
13 декабря в 12:00 КЦ «Меридиан»
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше