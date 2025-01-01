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FreeMi
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FreeMi

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новый проект FreeMi: акустические хиты в уникальном исполнении

Талант и опыт музыкантов объединяются в новом проекте FreeMi. Эта музыкальная команда приглашает вас в незабываемое путешествие по эпохе культовых хитов — от Beatles до Kiss — в акустическом исполнении. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу, которая наполнена теплом и легкой грустью!

Душевная атмосфера и проникновенное звучание

Вечер будет наполнен душевной атмосферой и новым, проникновенным звучанием любимых песен. Все вместе, оставаясь собой (Be Yourself), мы вспомним самую романтичную композицию Stop и взлетим по лестнице в небо (Stairway to Heaven).

Знакомьтесь с участниками проекта

  • Вокал — Александр Гребенщиков: Вокалист с поистине чарующим тембром, известный по мюзиклу Страсти по Меркьюри, участник различных музыкальных и театральных проектов.
  • Вокал — Арина Яблочкина: Обладательница невероятно красивого голоса, очаровательная и талантливая, она является безусловным украшением проекта.
  • Гитара — Артур Асрян: Исключительно талантливый гитарист, покоривший десятки концертных площадок, участник рок и блюз фестивалей.
  • Бас-гитара — Григорий Егоркин: Сердечный ритм проекта и его бэк-вокал, незаменимый участник многих авторских и кавер-групп.
  • Перкуссия — Максим Беляков: Гуру ударных установок, мастер таинственного ящика под названием кахон и всевозможных шумелок и звенелок.

Не пропустите возможность насладиться музыкой, которая оживит воспоминания и создаст атмосферу ностальгии. Ждем вас на концерте FreeMi!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 500 ₽

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