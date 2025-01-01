Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Freeman 996
Билеты от 1500₽
Киноафиша Freeman 996

Freeman 996

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

FREEMAN 996: Большой сольный концерт с яркими гостями

Музыкальный вечер, который нельзя пропустить! FREEMAN 996 приглашает вас на свой большой сольный концерт. Это будет незабываемое событие, которое обещает зарядить позитивом и энергией.

Специальные гости

Концерт пройдет при участии талантливых музыкантов:

  • RICK
  • Bayastan
  • Gorizont

Ведущий вечера

В роли ведущего выступит charismatic Кайрат Мусаев, который создаст особую атмосферу и подарит зрителям множество положительных эмоций.

Что ожидать от концерта

FREEMAN 996 обещает исполнить самые популярные хиты, а также удивить новыми композициями. Концерты этого исполнителя известны живыми исполнениями и эмоциональными переживаниями, поэтому не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу.

Приходите за яркими впечатлениями и хорошим настроением!

Купить билет на концерт Freeman 996

Помощь с билетами
Октябрь
10 октября пятница
19:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Ramona
16+
Поп Фолк Инди Постпанк
Ramona
6 октября в 20:00 16 тонн
от 1000 ₽
Тур по барам Москвы (Чеховская)
18+
Вечеринка
Тур по барам Москвы (Чеховская)
10 октября в 20:30 Нить
от 2899 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
16 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше