FREEMAN 996: Большой сольный концерт с яркими гостями

Музыкальный вечер, который нельзя пропустить! FREEMAN 996 приглашает вас на свой большой сольный концерт. Это будет незабываемое событие, которое обещает зарядить позитивом и энергией.

Специальные гости

Концерт пройдет при участии талантливых музыкантов:

RICK

Bayastan

Gorizont

Ведущий вечера

В роли ведущего выступит charismatic Кайрат Мусаев, который создаст особую атмосферу и подарит зрителям множество положительных эмоций.

Что ожидать от концерта

FREEMAN 996 обещает исполнить самые популярные хиты, а также удивить новыми композициями. Концерты этого исполнителя известны живыми исполнениями и эмоциональными переживаниями, поэтому не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу.

Приходите за яркими впечатлениями и хорошим настроением!