Free Flow Flava
Билеты от 2500₽
Free Flow Flava

Free Flow Flava

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Зимний live-сет FREE FLOW FLAVA в «16 Тонн»

12 декабря в клубе «16 Тонн» состоится традиционный зимний live-сет FREE FLOW FLAVA — сэнсэя в мире электронного саунда и японского хип-хопа. FREE FLOW FLAVA — один из самых известных битмейкеров страны.

Уникальный музыкальный стиль

Он работает в своем оригинальном жанре, который сочетает мрачный трэп, lo-fi и хип-хоп с мистическим азиатским вайбом. Описать его музыку терминами сложно: треки FREE FLOW FLAVA больше напоминают японскую живопись, чем классический хип-хоп.

Визуальные и звуковые образы

Горы и воды на гравюрах становятся образами идеального космического миропорядка, которые японские мастера передавали через свои изображения. FREE FLOW FLAVA создает аналогичное звучание. Визуализация его треков на большом экране во время сета позволяет забыть о повседневных заботах и погрузиться в чувственный опыт синестетической музыки.

Не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия!

Купить билет на концерт Free Flow Flava

Декабрь
12 декабря пятница
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2500 ₽

