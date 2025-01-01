Музыкальное путешествие с FREE FLOW FLAVA

22 августа в «16 Тонн» пройдет традиционный летний live-сет, который подарит уникальные впечатления всем любителям электронной музыки. На этот раз сцену займёт FREE FLOW FLAVA, сэнсэй в сфере электронного саунда и японского хип-хопа.

О FREE FLOW FLAVA

FREE FLOW FLAVA — один из самых известных битмейкеров России. Его творчество сложно охарактеризовать привычными музыкальными терминами. Он создает уникальный жанр, соединяющий мрачный трэп, lo-fi и хип-хоп с мистическим азиатским вайбом. Сравнивать его треки с японской живописью будет более уместно, чем с традиционным хип-хопом.

Музыка и визуализация

В своих работах FREE FLOW FLAVA использует образы гор и воды, что отсылает к идеальному космическому миропорядку, запечатлённому в японских гравюрах. Во время live-сета зрители смогут увидеть визуализацию треков на большом экране, что создаст атмосферу полной синестезии и позволит забыть о повседневных заботах.

Не упустите возможность погрузиться в этот чувственный опыт и насладиться магией музыки FREE FLOW FLAVA!