Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Free Flow Flava
Билеты от 1500₽
Киноафиша Free Flow Flava

Free Flow Flava

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с FREE FLOW FLAVA

22 августа в «16 Тонн» пройдет традиционный летний live-сет, который подарит уникальные впечатления всем любителям электронной музыки. На этот раз сцену займёт FREE FLOW FLAVA, сэнсэй в сфере электронного саунда и японского хип-хопа.

О FREE FLOW FLAVA

FREE FLOW FLAVA — один из самых известных битмейкеров России. Его творчество сложно охарактеризовать привычными музыкальными терминами. Он создает уникальный жанр, соединяющий мрачный трэп, lo-fi и хип-хоп с мистическим азиатским вайбом. Сравнивать его треки с японской живописью будет более уместно, чем с традиционным хип-хопом.

Музыка и визуализация

В своих работах FREE FLOW FLAVA использует образы гор и воды, что отсылает к идеальному космическому миропорядку, запечатлённому в японских гравюрах. Во время live-сета зрители смогут увидеть визуализацию треков на большом экране, что создаст атмосферу полной синестезии и позволит забыть о повседневных заботах.

Не упустите возможность погрузиться в этот чувственный опыт и насладиться магией музыки FREE FLOW FLAVA!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Концерт при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Концерт при свечах. Времена года Вивальди
10 августа в 15:00 Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
от 999 ₽
Стендап любого пола
18+
Юмор
Стендап любого пола
10 августа в 19:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
29 сентября в 19:30 Standup Café
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше