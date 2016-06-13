Free Flow Flava. Большой летний концерт

Сет FREE FLOW FLAVA: электронные звуки в японской эстетике

13 июня в «16 Тонн» пройдет традиционный летний live-сет FREE FLOW FLAVA — мастера в области электронного звука и японского хип-хопа. Это событие обещает быть незабываемым для всех любителей жанра.

Уникальный стиль FREE FLOW FLAVA

FREE FLOW FLAVA — один из самых известных битмейкеров страны, создающий музыку на стыке мрачного трэпа, lo-fi и хип-хопа с присущим ему мистическим азиатским вайбом. Его творчество сложно описать только музыкальными терминами; гораздо ближе к истине сравнение с японской живописью, где треки наполняются визионерскими образами.

Звуки и образы

В своей музыке FREE FLOW FLAVA использует элементы японской живописи, передавая философию гармонии через звук. Горы и воды на гравюрах стали символами идеального космического порядка, который он создает в своих композициях.

Синестетический опыт

Во время сета зрители смогут увидеть визуализацию треков на большом экране. Это позволит забыть о проблемах и полностью отдаться чувственному опыту, который предлагает синестетическая музыка FREE FLOW FLAVA. Не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия!