Фредерик Шопен & Ференц Лист

Фортепианные концерты в музее Н. А. Островского

Откройте двери в великое прошлое и погрузитесь в атмосферу истории и культуры на фортепианных концертах в музее Н. А. Островского. Музыка станет персонажем исторической панорамы, раскрывая перед вами все оттенки эмоций и чувств. На клавишах рояля оживут произведения великих композиторов, создавая музыкальную палитру, которая соединит слова и звуки.

Музыка и слова в единстве

Виртуозный пианист подарит вам незабываемые мелодии, которые будут гармонично вписываться в архитектуру и атмосферу этого исторического места. Вечер при свечах погрузит вас в мир фортепианной музыки, где каждый аккорд несет в себе нечто особенное.

Погружение в искусство и историю

Это уникальная возможность испытать истинное слияние искусств — музыки и архитектуры, слов и звуков. Будьте готовы к великолепному музыкальному путешествию, которое оставит незабываемые впечатления.

Важно

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Концертный зал находится на 3 этаже музея, лифт в здании отсутствует.