Спектакль Фредерик, или Бульвар преступлений

Блестящая комедия французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта на сцене Самарской драмы

Постановка по блестящей комедии французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта перенесёт зрителей во Францию начала XIX века. В этом спектакле неразрывно сочетаются театр и жизнь, как два полюса одного целого.

Тайны актёрской судьбы

Спектакль открывает завесу тайн актерских судеб и позволяет зрителям прикоснуться к прозе и лирике актёрской жизни. Он погружает в атмосферу творческих исканий и личных переживаний, которые определяли судьбы великих артистов.

Заслуженный артист на сцене

Великого актера позапрошлого века Фредерика Леметра играет любимец публики – заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Гальченко. Его мастерство и харизма делают спектакль незабываемым.

Интересные факты

Эрик-Эмманюэль Шмитт, автор пьесы, известен своими глубокими и проницательными произведениями, которые часто исследуют человеческую природу. «Фредерик, или Бульвар преступлений» - одна из его самых популярных работ, которая была переведена на множество языков и успешно поставлена в разных странах.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое обещает не только развлечение, но и глубокие размышления о жизни, искусстве и судьбе.