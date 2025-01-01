Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фредерик, или Бульвар преступлений
Киноафиша Фредерик, или Бульвар преступлений

Спектакль Фредерик, или Бульвар преступлений

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Сергей Морозов
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Блестящая комедия французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта на сцене Самарской драмы

Постановка по блестящей комедии французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта перенесёт зрителей во Францию начала XIX века. В этом спектакле неразрывно сочетаются театр и жизнь, как два полюса одного целого.

Тайны актёрской судьбы

Спектакль открывает завесу тайн актерских судеб и позволяет зрителям прикоснуться к прозе и лирике актёрской жизни. Он погружает в атмосферу творческих исканий и личных переживаний, которые определяли судьбы великих артистов.

Заслуженный артист на сцене

Великого актера позапрошлого века Фредерика Леметра играет любимец публики – заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Гальченко. Его мастерство и харизма делают спектакль незабываемым.

Интересные факты

Эрик-Эмманюэль Шмитт, автор пьесы, известен своими глубокими и проницательными произведениями, которые часто исследуют человеческую природу. «Фредерик, или Бульвар преступлений» - одна из его самых популярных работ, которая была переведена на множество языков и успешно поставлена в разных странах.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое обещает не только развлечение, но и глубокие размышления о жизни, искусстве и судьбе.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 9 ноября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:00 от 400 ₽

Фотографии

Фредерик, или Бульвар преступлений Фредерик, или Бульвар преступлений Фредерик, или Бульвар преступлений Фредерик, или Бульвар преступлений Фредерик, или Бульвар преступлений

В ближайшие дни

Старший сын
16+
Комедия
Старший сын
10 октября в 19:00 Самарский театр оперы и балета
от 1600 ₽
Это все она
16+
Драма
Это все она
21 сентября в 18:00 Город
от 650 ₽
И никого не стало
16+
Драма
И никого не стало
24 октября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше