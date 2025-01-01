Французский певец в Noisy River

Фредерик — французский рок-певец и композитор, который сейчас находится в Санкт-Петербурге после трех лет жизни и выступлений в США и десяти лет в Китае. Его творчество охватывает множество международных музыкальных направлений, включая поп, электро и рэп, что привело к его широкой популярности по всему миру.

Среди значительных достижений Фредерика — миллионы просмотров его песен на различных платформах и десятки тысяч подписчиков на китайских музыкальных сервисах. Например, его композиция «A force de t'aimer» прослушали 8 миллионов человек. Это позволяет ему оставаться одной из самых скачиваемых групп в Китае, а также занимать верхние строчки хит-парадов среди иностранных рок-групп.

Музыкальный репертуар

Фредерик — активный участник телевизионных шоу и музыкальных фестивалей. В его плейлисте более 300 песен на 10 языках, включая английский, русский, итальянский, китайский, испанский, французский, турецкий и португальский. Все песни — это оригинальные композиции артиста, среди которых такие хиты, как «A ta santé», «Lesterreurs», «Pourtant», «Sauter En silence», «Mojito» и «Pluka».

Информация о мероприятии

Продолжительность музыкального сопровождения составляет 2 часа с одним антрактом. Возрастное ограничение: 6+. Ресторан, в котором пройдет выступление, располагает двумя залами. Обратите внимание, что сцена находится в первом зале, а второй зал отделен перегородкой и предоставляет трансляцию на видеоэкраны.