Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Frederick Delacroix
Киноафиша Frederick Delacroix

Frederick Delacroix

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Frederick Delacroix в ресторане «Noisy River»

Не упустите возможность посетить концерт талантливого французского рок-певца и композитора Frederick Delacroix в ресторане «Noisy River». Художник прославился своими уникальными музыкальными направлениями, включая поп, электро и рэп. Его творчество охватывает широкий спектр языков и стилей, что делает его выступления особенно интересными для разнообразной аудитории.

Особое внимание стоит уделить песне «A force de t'aimer», которая собрала более 8 миллионов прослушиваний и стала настоящим хитом. В репертуаре Frederick Delacroix насчитывается более 300 песен на десяти языках, включая английский, русский, итальянский, китайский, испанский и французский.

Музыка для всех

Концерт обещает быть ярким и насыщенным, станет отличным выбором для поклонников рока и многоязычной музыки. Frederick Delacroix умело сочетает различные музыкальные жанры, создавая атмосферу настоящего праздника для всех зрителей.

Не пропустите шанс насладиться живым выступлением этого выдающегося артиста в «Noisy River»!

Купить билет на концерт Frederick Delacroix

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
20:00
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
от 700 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
17 марта в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 1190 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
10 марта в 20:30 Trans-Force
от 990 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
31 мая в 22:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше