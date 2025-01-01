Спектакль Фраскита

Оперетта «Фраскита» в Санкт-Петербургском театре Музыкальной комедии

Оперетта в трех действиях Франца Легара поражает зрителей не только увлекательным сюжетом, но и великолепной музыкой. На границе Франции и Испании солдаты-таможенники становятся свидетелями необычного происшествия — спускается огромный воздушный шар. Это событие приводит к встрече гордой цыганки Фраскиты и столичного бездельника Армана, и здесь начинается их бурная история любви.

Сюжет и персонажи

Фраскита, независимая и страстная, предпочитает свободу и любовь всем богатствам мира. В оперетте разворачивается история, полная неожиданных приключений, приводящих героев в парижский мюзик-холл. Их противостояние наполнено романтизмом, юмором и подлинным драматизмом.

Музыка и сценическое воплощение

Легендарная музыка Легара придает оперетте яркие романтические черты, а сочетающая их с источником трагических мотивов создает уникальную атмосферу. В настоящее время «Фраскита» незаслуженно редко представлена на сценах российских театров, что можно объяснить сложностью вокальных партий и высокими требованиями к постановке.

Режиссер Габор Миклош Кереньи (Венгрия) привнес в новую постановку «Фраскиты» современный взгляд, сохранив при этом классические элементы жанра. Он добился гармонии между текстом и визуальной составляющей спектакля, подчеркнув романтические черты истории о любви с счастливым финалом.

Отзывы критиков

Пресса высоко оценила спектакль. Критик Я. Квятковская заметила, что, несмотря на банальность сюжета, спектакль смотрится на одном дыхании, а наблюдать за героями интересно. О. Машкова отметила, что драматизм любви здесь ощущается не только благодаря музыке, но и сценографии. Наконец, Н. Потапова похвалила профессионализм актеров и сценографа, подчеркивая, что спектакль остается ярким и эмоциональным.

«Фраскита» — это не только оперетта, но и эмоциональное театральное переживание, которое подарит зрителям незабываемые моменты и станет настоящим событием музыкального сезона.