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Frank
Билеты от 8500₽
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Спектакль Frank

Постановка
Театр Эстрады 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 8500₽

О концерте/спектакле

Премьера музыкального спектакля Данилы Козловского «ФРЭНК» в Москве

Спектакль «ФРЭНК», созданный талантливыми Данилой Козловским и Саввой Савельевым, готов поразить сердца зрителей в Москве. Это уникальное музыкальное шоу обещает стать настоящим событием театрального сезона!

Что такое «ФРЭНК»?

«ФРЭНК» — это не просто спектакль, это музыкальный стендап, который рассказывает личную историю от первого лица. В нем переплетаются воспоминания о детстве, семье, первой любви и встречах с кумирами. Зрители смогут насладиться любимыми песнями и ироничным взглядом на жизнь.

Не бойтесь стереотипов!

Не стоит представлять себе моноспектакль с драматичными рассказами в свете фонаря. «ФРЭНК» — это яркое и динамичное шоу, которое подарит вам уникальные эмоции и атмосферу веселья. Название спектакля не случайно: «фрэнк» в переводе с английского означает «откровенный», «искренний». Именно таким предстает перед зрителями Данила Козловский.

Что ждет зрителей?

Спектакль «ФРЭНК» обещает быть насыщенным положительными эмоциями, искренностью и честностью. Добавьте к этому известные хиты, остроумный юмор и актуальные темы — любовь, дружба, семья и детство. Все это в сочетании с великолепной режиссурой и потрясающим сценическим светом создает абсолютно уникальное театральное произведение.

Не упустите возможность!

После спектакля зрители выходят с одним общим впечатлением: «Мы такого не ожидали!» Если вы хотите провести вечер весело, душевно и содержательно, не упустите шанс посетить шоу «ФРЭНК» — это будет незабываемое событие!

Режиссер
Данила Козловский
Данила Козловский
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
20:00 от 8500 ₽

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