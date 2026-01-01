Frank Sinatra. Симфонический трибьют у моря
6+
О концерте

Концерт на набережной Севкабель Порта

Под мерцающим закатом на набережной Севкабель Порт прозвучат хиты одного из самых узнаваемых голосов ХХ века. Симфонический оркестр представит программу, посвященную великому Фрэнку Синатре.

Вас ждут шелест волн, летнее петербургское небо и золотые хиты легенды джаза. Голос Фрэнка воплотит на сцене Максим Яковлев – солист Александринского театра и обладатель Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его бархатный тембр и артистизм добавят тепла и харизмы, так узнаваемым в исполнении Синатры.

Звучание джаза на Неве

В сочетании с красотой и масштабностью симфонического оркестра это будет невероятный вечер джаза. Мы услышим «Moon River» и увидим лунную дорожку на волнах Невы, споем «Strangers In The Night» под опускающимся солнцем и исполним «My Way» под настенными огоньками. Симфоническое звучание, романтика морского бриза и нестареющая классика джаза создадут атмосферу идеального летнего вечера.

Оркестр «Мечтатели»

Оркестр «Мечтатели» / Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра – это яркие шоу в необычных локациях и великолепное исполнение оригинальных партитур, наполненных душой и страстью.

Об артистах

Максим Яковлев – талантливый вокалист, член театрального объединения «КУЛЬ» и музыкального театра «Алеко». Он является лауреатом и обладателем приза Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска» им. Андрея Петрова, а также гран-при в номинации вокал (соло) на конкурсе-фестивале «Балтийское созвездие».

Не упустите возможность

Подарите себе и своим близким яркий вечер под открытым небом! Это не просто концерт – это особенное событие у моря. До встречи в Пространстве Севкабель Порт!

К важной информации для зрителей

Уважаемые зрители, в случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. В случае более неблагоприятных погодных условий, концерт будет отменен, а билеты перенесены на следующую дату. Чтобы не пропустить новости о концерте, следите за нашим ТГ-каналом. t.me/fromheartevent. Если новая дата концерта вам не подходит, вы сможете обменять билеты на другое наше мероприятие. Для обращений используйте почту: info@fromheartevent.com

Июнь
Август
28 июня воскресенье
19:00
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
от 1600 ₽
29 августа суббота
19:00
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
от 1600 ₽

Фотографии

