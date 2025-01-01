Frank Sinatra с Рождественским настроением в Высотке на Котельнической. Alex Abra

Концерт в «Signature art»: дань Фрэнку Синатре и джазу 60-х

В ресторане-галерее «Signature art» на Котельнической набережной пройдет уникальный концерт, посвященный великому Фрэнку Синатре и джазовой музыке 60-х годов. Исполнителем станет талантливый Алекс Абра, который представит зрителям такие знаменитые композиции, как «Fly Me to the Moon», «I’ve Got You Under My Skin» и «New York, New York». На фоне авторской европейской кухни и художественного оформления блюд, этот вечер обещает стать незабываемым для всех любителей джаза.

Атмосфера Рождества и джазового уюта

Вас ожидает уютная рождественская атмосфера, где теплая обстановка ресторан-галереи создает идеальные условия для музыкальных вечеров. Здесь можно наслаждаться ужином или бокалом вина, утопая в великолепии интерьеров.

Задушевная вечеринка с Алексом Абра

Фабрика джаза 50–60-х годов оживет в этот вечер. Алекс Абра — блестящий певец, обладающий уникальной исполнительской манерой, перенесет вас в золотую эпоху джаза. За его выступлением создастся ощущение, словно вы на вечеринке у лучшего друга, где можно приятно пообщаться за бокалом вина.

Хиты джазового репертуара

На концерте прозвучат не только хиты Фрэнка Синатры, но и другие известные композиции, такие как «Moon River» и множество других. Каждое произведение будет наполнено энергией свинга, создавая непринужденную, но при этом изысканную атмосферу.

Искусство и кулинария в одном пространстве

Концерт пройдет в самом сердце столицы, в ресторане-галерее «Signature art». Здесь вас ждет не только гастрономическое удовольствие от авторской европейской кухни, но и возможность полюбоваться интересной выставкой картин. Это место сочетает в себе дух легендарной высотки и вдохновение арт-пространства, что делает вечер поистине уникальным.