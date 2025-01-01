Меню
Frank Sinatra Christmas Show
Билеты от 3000₽
Frank Sinatra Christmas Show

Frank Sinatra Christmas Show

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Frank Sinatra Christmas Show: волшебство рождественской музыки

«Frank Sinatra Christmas Show» — это уникальный концерт, посвящённый творчеству легендарного Фрэнка Синатры. Организатором мероприятия выступает Сергей Степанов, известный эстрадно-джазовый вокалист и мультиинструменталист.

Особенности концерта

Концерт отличается тем, что раскрывает творческий путь Синатры через его знаменитые рождественские песни. На сцене вы сможете услышать как известные хиты, так и редкие композиции, которые позволят вам увидеть не только музыкальный, но и личный мир артиста.

Кому будет интересно?

Событие станет настоящим подарком для поклонников джаза и верных поклонников Фрэнка Синатры. Атмосфера праздника и восхитительные музыкальные номера создадут незабываемые впечатления для всех зрителей.

Не упустите возможность насладиться качественной музыкой и погрузиться в атмосферу Рождества вместе с «Frank Sinatra Christmas Show»!

Купить билет на концерт Frank Sinatra Christmas Show

Январь
2 января пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 3000 ₽

