О концерте

Французское Рождество: праздничный концерт в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый праздничный концерт «Французское Рождество», который состоится в клубе Игоря Бутмана. Это уникальное событие подарит вам атмосферу волшебства и радости.

Любимые хиты на французском языке

Концерт будет наполнен известными мелодиями и праздничными песнями на французском языке. Вы услышите как классические композиции, так и современные хиты, которые создадут уют и поднимут настроение.

Неповторимая атмосферa

Клуб Игоря Бутмана известен своим теплым и дружелюбным обслуживанием. В этом уютном пространстве каждый сможет насладиться не только музыкой, но и вкусной кухней и атмосферой настоящего французского праздника.

Не упустите возможность

Такое мероприятие станет отличным подарком для любителей французской культуры и музыки. Поторопитесь забронировать билеты, чтобы не пропустить этот яркий музыкальный праздник!

Январь
6 января вторник
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 1500 ₽
21:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 1500 ₽

