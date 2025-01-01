Французское Рождество. Органный вечер

Тёплый рождественский вечер органной музыки в Москве

27 декабря в храме святого Людовика состоится тёплый рождественский вечер, посвященный французской органной школе. За пультом — Алексей Шмитов, лауреат международных конкурсов и член Союза композиторов РФ. Он также является доцентом МГК им. П. И. Чайковского и обладателем Всероссийской премии «Органист года — 2024». Праздничная программа обещает погрузить зрителей в атмосферу ожидания Рождества, начинаясь с строгой молитвы и заканчиваясь светлой радостью.

Программа вечера

Барочная часть концерта откроется произведением Николя де Гриньи «Veni Creator», где зрители смогут услышать чередование стилей Plein jeu, Grand jeu и «Dialogue sur les grands jeux». Эти произведения позволят ощутить всю мощь соборного звучания французского органа.

«Noël IX (sur les flûtes)» Луи-Клода Дакена станет живой парижской рождественской открыткой, наполненной яркими флейтовыми регистрами и изящной мелодией. Затем следуют камерная «Пастораль» Сезара Франка и блестящая Интродукция и Allegro risoluto из Сонаты № 8 A-dur Александра Гильмана. Эта романтическая линия включает в себя возвышенную Elevation на ноэль «Or, nous dites Marie…», тёплый «Noël Alsacien» и праздничный Офферторий на рождественские темы.

Музыка XX века

Финальная часть концерта будет посвящена музыке XX века. Зрителей ожидает краткая молитва «Jesus, Redemptor omnium» и «Мир, ожидающий Спасителя» из Симфонии-Пассион Марселя Дюпре. Эти произведения наполнены чувствами надежды и рождественского света.

Не упустите шанс провести предпраздничный вечер в компании «короля инструментов» — французского органа, в редком сочетании глубины и торжества. За пультом — мастер, свободно говорящий на языке органной музыки.