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Французское прикосновение
Киноафиша Французское прикосновение

Французское прикосновение

6+
Возраст 6+

О концерте

Маэстро Аккордеон: уникальное звучание на сцене филармонии

Ансамбль «Маэстро Аккордеон» был основан в 1989 году и с тех пор зарекомендовал себя как один из ведущих коллективов в сфере аккордеонной музыки. Основу ансамбля составляют музыканты высочайшего уровня, каждый из которых приносит в коллектив свой уникальный стиль и навыки.

Грамотно подобранный репертуар позволяет ансамблю работать на различных концертных площадках и в смелых форматах. Ежегодно «Маэстро Аккордеон» радует зрителей новыми концертными программами, что способствует постоянному творческому росту и расширению границ исполнительских возможностей.

Каждое выступление ансамбля – это яркое шоу, наполненное эмоциями, виртуозностью и высокой культурой исполнения. Манера музицирования «Маэстро Аккордеон» оставляет глубокое впечатление и не оставляет зрителей равнодушными.

Откройте для себя мир аккордеонной музыки вместе с «Маэстро Аккордеон» и насладитесь уникальными музыкальными впечатлениями на предстоящем концерте!

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