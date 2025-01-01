Меню
Французский шарм на берегах Невы
Киноафиша Французский шарм на берегах Невы

Французский шарм на берегах Невы

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Французский концерт на берегах Невы

Клуб на борту теплохода Rock Hit Neva приглашает вас в уникальное музыкальное путешествие! Насладитесь неповторимым исполнением любимых песен Эдит Пиаф, Мирей Матье, Джо Дассена, Шарля Азнавура и других культовых исполнителей Франции.

Музыкальные маэстро

С вами на борту - талантливые Юлия Терехова и Илья Гончаров. Юлия – автор-исполнитель, лауреат конкурсов композиторов имени Андрея Петрова, а также владелица шести сольных альбомов. Илья – пианист-виртуоз и композитор, сумеет отразить каждую эмоцию на рояле и увлечь вас в мир музыки.

Маршрут путешествия

Первая часть маршрута пройдет через Морской порт Санкт-Петербурга. Вы сможете увидеть стальные корабли, парусники и легендарный ледокол Красин. Далее курс теплохода направится вокруг Васильевского острова и в долгий дрейф по Финскому заливу с захватывающим видом на современную архитектуру города, включая здание Лахта-центра и стадион Газпром-Арена.

Вторая часть маршрута пройдет по историческому центру города. На пути вы увидите знаменитые достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, Эрмитаж, Петропавловскую крепость и многие другие.

Третья, дополнительная часть маршрута может быть добавлена в случае непредвиденных обстоятельств, например, в условиях штормовой погоды. Этот маршрут выйдет вверх по Неве, минуя мосты и другие знаковые места.

Правила и условия

Теплоход функционирует в формате клуба-ресторана. Убедитесь, что у вас нет своей еды и напитков на борту, так как это запрещено. В случае нарушения правил администрация оставляет за собой право высадить вас на берег без компенсации стоимости билетов.

Помимо этого, программа и маршрут могут изменяться по техническим причинам или при изменении навигационной обстановки.

Откройте для себя Петербург!

Погрузитесь в атмосферу музыки и искусства на родине белых ночей. Rock Hit Neva – это яркие эмоции и живое исполнение под звуки любимых мелодий, которые запомнятся надолго!

Купить билет на концерт Французский шарм на берегах Невы

Октябрь
Ноябрь
4 октября суббота
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
5 октября воскресенье
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
6 октября понедельник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
7 октября вторник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
8 октября среда
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
9 октября четверг
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
10 октября пятница
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
11 октября суббота
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
12 октября воскресенье
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
13 октября понедельник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
14 октября вторник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
15 октября среда
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
18 октября суббота
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
19 октября воскресенье
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
20 октября понедельник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
21 октября вторник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
22 октября среда
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
23 октября четверг
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
25 октября суббота
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
26 октября воскресенье
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
27 октября понедельник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
28 октября вторник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
29 октября среда
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
30 октября четверг
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
31 октября пятница
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
1 ноября суббота
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
2 ноября воскресенье
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
3 ноября понедельник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
4 ноября вторник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
5 ноября среда
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
6 ноября четверг
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
7 ноября пятница
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
8 ноября суббота
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
9 ноября воскресенье
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
10 ноября понедельник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
11 ноября вторник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
12 ноября среда
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
13 ноября четверг
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
14 ноября пятница
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
15 ноября суббота
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
16 ноября воскресенье
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
17 ноября понедельник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
18 ноября вторник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
19 ноября среда
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
20 ноября четверг
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
21 ноября пятница
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
22 ноября суббота
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
23 ноября воскресенье
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
24 ноября понедельник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
25 ноября вторник
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
26 ноября среда
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
27 ноября четверг
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
28 ноября пятница
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
29 ноября суббота
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
30 ноября воскресенье
15:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽
19:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, напротив д. 41
от 1500 ₽

