Французский шарм на берегах Невы

Французский концерт на берегах Невы

Клуб на борту теплохода Rock Hit Neva приглашает вас в уникальное музыкальное путешествие! Насладитесь неповторимым исполнением любимых песен Эдит Пиаф, Мирей Матье, Джо Дассена, Шарля Азнавура и других культовых исполнителей Франции.

Музыкальные маэстро

С вами на борту - талантливые Юлия Терехова и Илья Гончаров. Юлия – автор-исполнитель, лауреат конкурсов композиторов имени Андрея Петрова, а также владелица шести сольных альбомов. Илья – пианист-виртуоз и композитор, сумеет отразить каждую эмоцию на рояле и увлечь вас в мир музыки.

Маршрут путешествия

Первая часть маршрута пройдет через Морской порт Санкт-Петербурга. Вы сможете увидеть стальные корабли, парусники и легендарный ледокол Красин. Далее курс теплохода направится вокруг Васильевского острова и в долгий дрейф по Финскому заливу с захватывающим видом на современную архитектуру города, включая здание Лахта-центра и стадион Газпром-Арена.

Вторая часть маршрута пройдет по историческому центру города. На пути вы увидите знаменитые достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, Эрмитаж, Петропавловскую крепость и многие другие.

Третья, дополнительная часть маршрута может быть добавлена в случае непредвиденных обстоятельств, например, в условиях штормовой погоды. Этот маршрут выйдет вверх по Неве, минуя мосты и другие знаковые места.

Правила и условия

Теплоход функционирует в формате клуба-ресторана. Убедитесь, что у вас нет своей еды и напитков на борту, так как это запрещено. В случае нарушения правил администрация оставляет за собой право высадить вас на берег без компенсации стоимости билетов.

Помимо этого, программа и маршрут могут изменяться по техническим причинам или при изменении навигационной обстановки.

Откройте для себя Петербург!

Погрузитесь в атмосферу музыки и искусства на родине белых ночей. Rock Hit Neva – это яркие эмоции и живое исполнение под звуки любимых мелодий, которые запомнятся надолго!