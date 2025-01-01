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Французский поцелуй
Киноафиша Французский поцелуй

Спектакль Французский поцелуй

16+
Режиссер Иван Коклюшкин
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Варьете-спектакль «Французский поцелуй»: танец любви и страсти

Приглашаем вас на грандиозную шоу-программу «Французский поцелуй», которая воплощает в танце самые нежные и трепетные истории любви! Это живое и красочное представление оставит в вашем сердце незабываемые эмоции.

Яркие моменты в танце

В «Французском поцелуе» истории любви становятся еще более выразительными благодаря великолепному вокалу и мастерским хореографическим постановкам. Каждый номер - это уникальная интерпретация чувств, а тщательный отбор музыкального материала создает атмосферу настоящего праздника.

Уникальные костюмы и исполнители

Шоу отличается не только яркими танцами, но и стильными костюмами ручной работы, которые подчеркивают элегантность и роскошь каждого выступления. Исполнители шоу-балета «Бизе Лизу» уже покорили сердца зрителей своими знаменитыми шоу в жанре варьете, и теперь они готовы удивить вас вновь!

Погружение в атмосферу

Программа «Французский поцелуй» подарит вам полное погружение в мир чувственности и элегантности. Позвольте себе насладиться этим уникальным театральным событием и стать частью волшебства, которое создаст каждый танец.

Не упустите возможность стать свидетелем этого великолепного шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Французский поцелуй Французский поцелуй Французский поцелуй Французский поцелуй Французский поцелуй

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