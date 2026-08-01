Спектакль Французский гарнир

"Французский гарнир" — это комедия положений, где каждое действие наполнено остроумием и абсурдными ситуациями. Что происходит, когда в одном месте и в одно время оказываются семейная пара и их любовники? Правильно, все идет наперекосяк!
Сюжет
Неудавшаяся поездка жены к маме разрушает планы её мужа на романтический уикэнд. Подготовленный ужин для молодой любовницы оказывается под угрозой, когда непредвиденные события переворачивают всё с ног на голову.
Что вас ждет?
Приготовьтесь к вечернему шоу, полному забавных поворотов и неожиданных ситуаций. "Французский гарнир" обещает стать великолепным сочетанием смеха, юмора и театрального мастерства!