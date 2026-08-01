Спектакль Французский гарнир

Остроумная комедия положений

"Французский гарнир" — это комедия положений, где каждое действие наполнено остроумием и абсурдными ситуациями. Что происходит, когда в одном месте и в одно время оказываются семейная пара и их любовники? Правильно, все идет наперекосяк!

Сюжет

Неудавшаяся поездка жены к маме разрушает планы её мужа на романтический уикэнд. Подготовленный ужин для молодой любовницы оказывается под угрозой, когда непредвиденные события переворачивают всё с ног на голову.

Что вас ждет?

Искрометный юмор . Спектакль наполнен остроумными диалогами и абсурдными ситуациями.

. Спектакль наполнен остроумными диалогами и абсурдными ситуациями. Французский гарнир. Вкусные реплики и колоритные герои создают атмосферу настоящей комедии положений.

Приготовьтесь к вечернему шоу, полному забавных поворотов и неожиданных ситуаций. "Французский гарнир" обещает стать великолепным сочетанием смеха, юмора и театрального мастерства!