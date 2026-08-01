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Французский гарнир
Киноафиша Французский гарнир

Спектакль Французский гарнир

16+
Возраст 16+

О спектакле

Остроумная комедия положений

"Французский гарнир" — это комедия положений, где каждое действие наполнено остроумием и абсурдными ситуациями. Что происходит, когда в одном месте и в одно время оказываются семейная пара и их любовники? Правильно, все идет наперекосяк!

Сюжет

Неудавшаяся поездка жены к маме разрушает планы её мужа на романтический уикэнд. Подготовленный ужин для молодой любовницы оказывается под угрозой, когда непредвиденные события переворачивают всё с ног на голову.

Что вас ждет?

  • Искрометный юмор. Спектакль наполнен остроумными диалогами и абсурдными ситуациями.
  • Французский гарнир. Вкусные реплики и колоритные герои создают атмосферу настоящей комедии положений.

Приготовьтесь к вечернему шоу, полному забавных поворотов и неожиданных ситуаций. "Французский гарнир" обещает стать великолепным сочетанием смеха, юмора и театрального мастерства!

Режиссер
Даниил Ванецкий
В ролях
Алексей Шехирев
Даниил Ванецкий
Василий Алексеевич
Валентина Шалган
Елена Перова

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Август
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от 700 ₽
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26 августа среда
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