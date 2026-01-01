Киноафиша Французский джаз на панорамной крыше!

Французский джаз на панорамной крыше!

О концерте

Джазовый на панорамной крыше в Москве

13 июня в самом сердце Москвы, остеклённая крыша Omega Rooftop превратится в уютный уголок Парижа, наполненный ароматом свежесваренного кофе и атмосферой Монмартра. В этот летний день зрителей ждет захватывающее музыкальное событие.

Уникальная программа концерта

Анна Гудзь и её бэнд Джаз Ателье представят отборные композиции французского джаза и шансона. Зрители смогут насладиться мелодиями Эдит Пиаф, Патрисии Каас и Zaz, которые, без сомнения, вызовут самые трепетные воспоминания и вновь перенесут в атмосферу романтического Парижа.

Атмосфера Парижа прямо в Москве

Этот концерт - это не просто музыка, а настоящее путешествие в сердце французской культуры. Вы окажетесь в мощёных улочках Монмартра, где на каждом шагу звучит аккордеон, а вокруг царит свет и лёгкость. Растворитесь в мелодиях и ощутите дух Парижа, просто закрыв глаза.

Информация о мероприятии

Концерт состоится 13 июня в 17:00. Сбор гостей начинается с 16:00. Место проведения: Omega Rooftop, Цветной б-р, дом 15, строение 1, этаж 7 (Универмаг "Цветной").

Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемый вечер, наполненный музыкой, светом и атмосферой, которую запомните на всё лето!

13 июня суббота
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
